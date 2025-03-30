鍾文智案司法院認違失將究責 律師鄧湘全：內行人看一肚子火

連一鮑魚前負責人鍾文智炒作存託憑證（TDR）獲利4億7千萬元，累計刑期30年5月定讞，鍾棄保潛逃，原本台灣高等法院實施電子監控，但沒下裁定就未延長監控，以致鍾有空檔落跑，裁定理由還是前天補上。司法院坦承有違失，律師鄧湘全指出，內行人看了一肚子火。

針對鍾文智棄保潛逃，鄧湘全今天在臉書指出，這個落跑案，一般人只是看熱鬧，內行人看了則是一肚子火。他認為，司法院昨天新聞稿白話來講，就是合議庭法官們說被告只要加2000萬元保證金後就不再使用電子監控了。

鄧表示，這樣的內容竟然沒有作裁定書讓檢察官知道，而是在去年10月14日用一個什麼審理單代替裁定，然後「片面」通知辯護人辦理具保程序，遲至前天（3月28日）補作「略式裁定」公開，司法院對合議庭法官們嚴重損及司法公正、透明形象深感遺憾。

鄧說明，這裡面有幾點奇怪的事情，第一點，幹律師快三十年，關於刑事裁定，根本沒聽過什麼「略式裁定」，用「略式裁定」關鍵字去司法院網站搜尋，除了鍾文智案這件略式裁定，還找到2003年有一件刑事裁定有提及「略式裁定」，就找到這二件。如果有人說這種刑事略式裁定行之有年，請找來看看？

第二點，一個重大刑案（交保金都加到一億元了），如果不延長科技監控，法定程序應該要通知檢察官，為何不通知？

第三點，不通知檢察官，卻只通知辯護人去辦理具保（原本應該是八千萬元交保金，再加二千萬元交保金，就變成一億元交保金了），這是什麼道理？

第四點，本案延長限制出境，在20204年12月16日延長限制出境的刑事裁定，該裁定內容有提及被告電子手鐶之科技設備監控已經解除，表示至少在去年12月，檢察官就應該知道沒有再繼續電子監控了，檢察官為何也沒有意見？

第五點，如果在2024年10月14日作的裁定，竟然在2025年3月28日才補作「略式裁定」公開，人跑了才補作書面裁定，這是什麼原因？

鄧湘全指出，這個案件再度重挫司法形象，希望司法院能查明真相，讓人民繼續相信司法。

司法院昨天表示，經調查，高院裁定並未當庭向當事人宣示，亦未製作正式裁定書、未送達檢察官、亦未公告，僅於去年10月14日以審理單代替裁定，即逕片面通知辯護人辦理具保程序，遲至前天才補制「略式裁定」公開，有違刑事訴訟法裁判宣示及裁判書制作規定，高院明天將召開自律會究責。