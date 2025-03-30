高雄男涉賣未成年人性影像 獲利17萬元遭判緩刑

中央社／ 高雄30日電

洪姓男子涉嫌以手機下載未成年人性影像，再將影像傳到某網路社群後，透過其他網站供人付費觀覽，獲利17萬多元，遭雄院依違反兒少性剝削條例處1年6月徒刑，緩刑5年，可上訴。

高雄地方法院判決書指出，洪男涉嫌民國112年至113年間在高雄市鳳山區住處，以手機從某通訊軟體多個群組下載未成年人性影像並儲存，再將影像另外上傳到某網路社群，並在其他網站申設帳號及供人付費訂閱其頻道，洪男在他人付費後提供網址，讓訂閱會員觀覽未成年人性影像，藉此獲利新台幣17萬3250元。

法官審酌洪男多次販賣兒童及少年性影像供他人觀覽，被逮後均坦承犯行，依犯兒童及少年性剝削防制條例之販賣兒童及少年性影像罪，處1年6月徒刑，緩刑5年，緩刑期間付保護管束，並接受法治教育3場次，應向國庫支付10萬元，犯罪所得全部沒收，可上訴。

洪姓男子涉嫌以手機下載未成年人性影像，再將影像傳到某網路社群後，透過其他網站供人付費觀覽，獲利17萬多元，遭雄院依違反兒少性剝削條例處1年6月徒刑，緩刑5年，可上訴。高雄地方法院。圖／報系資料照
洪姓男子涉嫌以手機下載未成年人性影像，再將影像傳到某網路社群後，透過其他網站供人付費觀覽，獲利17萬多元，遭雄院依違反兒少性剝削條例處1年6月徒刑，緩刑5年，可上訴。高雄地方法院。圖／報系資料照

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