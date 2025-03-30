鍾文智電子監控未延長裁定沒公告 書記官工會聲明指邱忠義甩鍋…他：難怪群情激憤

連一鮑魚前負責人鍾文智炒作存託憑證（TDR）獲利4億7千萬元，累計刑期30年5月定讞，鍾棄保潛逃，原本台灣高等法院實施電子監控，但沒下裁定就未延長監控，裁定理由還是前天補上。檢察官林達指出，合議庭甩鍋甩得太嚴重，書記官扛不起，難怪群情激憤。

台北地檢署檢察官林達今天下午在臉書分享「台灣書記官工會」聲明指出，「這個合議庭甩鍋甩得太嚴重，書記官扛不起。延遲五個多月沒上傳裁定，這會死人......，難怪書記官群情激憤」。

「台灣書記官工會」臉書粉絲專頁今天發布聲明，關於台灣高等法院110年度金上重訴字第23號，因裁定書爭議導致鐘文智逃亡案，審判長邱忠義直接甩鍋把責任丟給書記官一事，台灣書記官工會「非略式聲明」如下：

一、邱忠義在媒體上表示：「《刑事訴訟法》對於『裁定』的格式並無明文規定，即使是『口頭諭知』也可以，而合議庭在審理單上『批示』的『略式裁定』，法律並未禁止，且各法院以略式裁定處理羈押及替代處分，並非罕見且行之有年，合議庭當下未立即製作正式書面裁定，並無不合法，至於合議庭略式裁定之後 承審法官的書記官要如何通知或送達， 那都是書記官執行層面的問題。」

台灣書記官工會指出，邱明顯將自己重大違反法令之行為，藉由實務上身為配屬法官的指揮監督地位，意圖嫁禍給承辦書記官，書工表達強烈譴責。

二、刑事訴訟法第50條：「裁判應由法官制作裁判書。但不得抗告之裁定當庭宣示者，得僅命記載於筆錄。」同法第51條：「裁判書除依特別規定外，應記載受裁判人之姓名、性別、出生年月日、身分證明文件編號、住、居所；如係判決書，並應記載檢察官或自訴人並代理人、辯護人之姓名（以上第1項）」。

「裁判書之原本，應由為裁判之法官簽名；審判長有事故不能簽名者，由資深法官附記其事由；法官有事故者，由審判長附記其事由（以上第2項）」，同法第52條：「裁判書或記載裁判之筆錄之正本，應由書記官依原本制作之，蓋用法院之印，並附記證明與原本無異字樣。（以上第1項）前項規定，於檢察官起訴書及不起訴處分書之正本準用之（以上第2項）」。

三、 法律明文規定，裁判應由法官製作裁判書原本，並且有明確的記載事項、由合議庭全體法官簽名後，交書記官依照原本製作正本，並附記「本件正本經證明與原本無異」字樣。

書記官只負責在收到裁判原本之後，依照原本製作正本並送達，書記官完全沒有任何義務在根本沒有裁定書原本的前提之下，需要去確認口頭諭知、審理單批示是否為法官裁定。

從公開訊息顯示，本案合議庭一開始並沒有交付裁定書原本給書記官、也不是不得抗告之裁定並經當庭宣示記明筆錄，書記官沒有依法收到裁定書原本，邱忠義卻指責書記官「要如何通知或送達，那都是書記官執行層面的問題」。

台灣書記官工會認為，這是邱忠義明知自己重大違背法令、踐踏書記官尊嚴的詭辯。

四、邱忠義沒有檢討自己是否違背法令，卻公開表示法官會使用口頭諭知、審理單批示的方式當作裁定原本，無疑是混淆視聽，也讓外界誤會法院有草率製作原本的違法慣習，對廣大競競業業之司法人員實不公平，毫不足取。

且書記官製作正本時，若無符合刑訴第50、51條格式的裁定原本可以依循，則一旦裁定內容譬如法官口音、同音字或字跡「過於藝術」難以辨識，則書記官可能因理解有誤而陷於違法風險，例如刑法第213條公務員登載不實罪、第158條第1項僭行公務員職權罪之刑事責任。

五、就是因為有邱忠義們，長期在法院、檢察署，才會讓書記官的勞動權抗爭之路，如此艱辛。台灣書記官工會除嚴正抗議邱忠義的違法詭辯外，更呼籲司法院、臺灣高等法院職務監督權人，立刻對邱忠義啟動自律、評鑑、人審程序，並保障書記官在「沒有書面，沒有義務」的安全環境下工作。