快訊

趙少康嘆柯文哲「若當副手就沒事」 黃國昌：歷史已翻頁

鴻海輪值CEO完成交接…楊秋瑾接任 集團重點培訓女主管之一

緬甸地震死亡人數增加！30日午間已達1700人 3400人受傷、300人失蹤

聽新聞
0:00 / 0:00

獵捕保育龜280隻「13隻慘死」 他自白犯罪獲判6月徒刑

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

林姓男子非法捕獵保育類食蛇龜、柴棺龜共280隻，不當圈養造成13隻龜死亡，新北市動保處獲報配合保七總隊警方介入調查，案經起訴，士林地方法院審結依違反野生動物保育法判林男徒刑6月，如易科罰金以2000元折算1日。

檢警調查，食蛇龜、柴棺龜是行政院農委會公告的第一級瀕臨絕種保育類野生動物，主管機關也未公告族群逾越環境容許量，不得騷擾、虐待、獵捕。

43歲林男2024年9月2日前，在北宜公路沿線、台北市南港、木柵、陽明山等山區捕捉食蛇龜177隻、柴棺龜103隻，帶回其父親位於新北市淡水區山區的土地中，以裝水的不鏽鋼桶及塑膠桶圈養。

據悉，因坊間流傳相關龜隻可做中藥材，不肖業者會收購龜隻、走私出海以牟利，長期也吸引有心人士非法捕獵龜隻，販賣撈錢。

起初有民眾發現林男土地中養龜，以為是飼養寵物龜，已至少3年之久，但案發時發現龜隻無人照顧，已有龜隻死亡遂通報新北市動保處，動保處人員與保安第七總隊員警2024年9月5日前往查處，發現食蛇龜活體169隻、死體8隻，以及柴棺龜活體95隻、死體5隻等。

林男到案坦承犯行，檢方偵結依野生動物保育法「非法獵捕保育類野生動物」罪起訴，認定林男因一己好惡違法獵捕瀕臨絕種的保育類野生動物，並騷擾、虐待龜類致死，犯罪手段惡劣，對自然生態危害非輕，建請法官從重量刑，併科高額罰金。

士林地院考量林男自白犯罪，認宜以簡易判決處刑，經合議庭裁定由受命法官獨任行簡易判決程序，依野生動物保育法「非法獵捕保育類野生動物」罪判林男徒刑6月，如易科罰金以2000元折算1日，扣案龜隻宣告沒收。

野生動物保育法規定，未經許可獵捕宰殺保育類野生動物者，處6月以上5年以下徒刑，得併科20萬至100萬元罰金。

動保處人員與保安第七總隊員警2024年9月5日前往查處，發現食蛇龜活體169隻、死體8隻，以及柴棺龜活體95隻、死體5隻等。記者李隆揆／翻攝
動保處人員與保安第七總隊員警2024年9月5日前往查處，發現食蛇龜活體169隻、死體8隻，以及柴棺龜活體95隻、死體5隻等。記者李隆揆／翻攝
食蛇龜為陸棲龜類，不善游泳，卻被圈養在水池內。記者李隆揆／翻攝
食蛇龜為陸棲龜類，不善游泳，卻被圈養在水池內。記者李隆揆／翻攝
動保員至隱密的廢棄苗圃內查獲200多隻保育類食蛇龜及柴棺龜。記者李隆揆／翻攝
動保員至隱密的廢棄苗圃內查獲200多隻保育類食蛇龜及柴棺龜。記者李隆揆／翻攝

保育類野生動物 寵物 走私

延伸閱讀

影／昨天受困陷阱被救出 台中烏石坑小黑熊今不明原因死亡

烏石坑黑熊受困陷阱 熱心林農昨通報今順利獲救

石虎協會認養苗栗「邊際土地」 90天內多次記錄石虎現蹤

防農作遭破壞 高市補助防猴電圍網開放申請

相關新聞

鍾文智電子監控未延長裁定沒公告 書記官工會聲明指邱忠義甩鍋…他：難怪群情激憤

連一鮑魚前負責人鍾文智炒作存託憑證（TDR）獲利4億7千萬元，累計刑期30年5月定讞，鍾棄保潛逃，原本台灣高等法院實施電...

獵捕保育龜280隻「13隻慘死」 他自白犯罪獲判6月徒刑

林姓男子非法捕獵保育類食蛇龜、柴棺龜共280隻，不當圈養造成13隻龜死亡，新北市動保處獲報配合保七總隊警方介入調查，案經...

鍾文智加保裁定未公告 高院自律會3月31日開會追查

高院合議庭去年10月間裁定被告鍾文智加保新台幣2000萬元，不延長科技監控，裁定未公告及送達惹議。司法院認定有違失須究責...

男病患不滿提早出院 拿菜刀追砍小港醫院護理師

高雄無姓男子到小港醫院治療，卻因住院問題和護理師發生爭執，吳拿菜刀到護理站找醫師理論，嚇得醫護人員躲進準備室，吳男見狀還...

葬儀社同行接案爆糾紛 撂人砸店竟錯砸社福團體

從事殯葬業的張姓男子與郭姓女子因定價問題發生糾紛，張男不滿郭女拒絕與他們統一定價，竟撂人至郭女公司砸店，不過郭女公司早已...

3歲時就被丟到奶奶家 10歲男童對父親「僅剩一點印象」

10歲男童小志母親7年前過世，父親將他帶到奶奶家後，隨即不知去向，聯繫不上人，多年來沒為孩子出一毛錢；小志奶奶提告指出，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。