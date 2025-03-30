獵捕保育龜280隻「13隻慘死」 他自白犯罪獲判6月徒刑

林姓男子非法捕獵保育類食蛇龜、柴棺龜共280隻，不當圈養造成13隻龜死亡，新北市動保處獲報配合保七總隊警方介入調查，案經起訴，士林地方法院審結依違反野生動物保育法判林男徒刑6月，如易科罰金以2000元折算1日。

檢警調查，食蛇龜、柴棺龜是行政院農委會公告的第一級瀕臨絕種保育類野生動物，主管機關也未公告族群逾越環境容許量，不得騷擾、虐待、獵捕。

43歲林男2024年9月2日前，在北宜公路沿線、台北市南港、木柵、陽明山等山區捕捉食蛇龜177隻、柴棺龜103隻，帶回其父親位於新北市淡水區山區的土地中，以裝水的不鏽鋼桶及塑膠桶圈養。

據悉，因坊間流傳相關龜隻可做中藥材，不肖業者會收購龜隻、走私出海以牟利，長期也吸引有心人士非法捕獵龜隻，販賣撈錢。

起初有民眾發現林男土地中養龜，以為是飼養寵物龜，已至少3年之久，但案發時發現龜隻無人照顧，已有龜隻死亡遂通報新北市動保處，動保處人員與保安第七總隊員警2024年9月5日前往查處，發現食蛇龜活體169隻、死體8隻，以及柴棺龜活體95隻、死體5隻等。

林男到案坦承犯行，檢方偵結依野生動物保育法「非法獵捕保育類野生動物」罪起訴，認定林男因一己好惡違法獵捕瀕臨絕種的保育類野生動物，並騷擾、虐待龜類致死，犯罪手段惡劣，對自然生態危害非輕，建請法官從重量刑，併科高額罰金。

士林地院考量林男自白犯罪，認宜以簡易判決處刑，經合議庭裁定由受命法官獨任行簡易判決程序，依野生動物保育法「非法獵捕保育類野生動物」罪判林男徒刑6月，如易科罰金以2000元折算1日，扣案龜隻宣告沒收。

野生動物保育法規定，未經許可獵捕宰殺保育類野生動物者，處6月以上5年以下徒刑，得併科20萬至100萬元罰金。