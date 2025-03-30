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男病患不滿提早出院 拿菜刀追砍小港醫院護理師

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄無姓男子到小港醫院治療，卻因住院問題和護理師發生爭執，吳拿菜刀到護理站找醫師理論，嚇得醫護人員躲進準備室，吳男見狀還不罷手，拿菜刀揮砍準備室大門，高雄地院依違反醫療法判刑5月，得易科罰金。

2023年11月間，吳姓男子到小港醫院就診，院方安排他住院，同月10日吳男接獲出院通知，他不滿醫院還沒治好他的問題就要求他出院，隔天深夜11時許，吳拿著一把菜刀直衝護理站，要找醫師理論。

當時值班的醫護人員見狀，趕緊躲到準備室鎖上大門，並通知院內保全前來協助，吳男見醫護都躲起來，不肯跟他溝通，於是把氣發在準備室大門，拿菜刀猛力揮砍，直到警方到場後才制止他。

檢方偵查時，吳男坦承拿菜刀恐嚇醫護人員，但辯稱自己沒有傷人意圖；醫護人員則認為吳男拿菜刀攻擊行為已涉及殺人未遂罪。

不過，檢方依據保全等人證詞，認為吳男主要是拿刀作勢對他人攻擊、破壞門鎖的恐嚇行為，沒有證據證明他有殺人犯意，偵結後僅依妨害醫療罪將他起訴，並建請法院從重量刑。

高雄地院審理後，法官雖審酌吳男認罪，但他拿菜刀追砍醫護人員，已破壞醫病關係，最後依妨害醫事人員執行醫療業務罪判刑5月，得易科罰金。可上訴。

小港醫院外觀。本報資料照片
小港醫院外觀。本報資料照片

殺人未遂 醫師 醫護人員

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