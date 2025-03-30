葬儀社同行接案爆糾紛 撂人砸店竟錯砸社福團體

從事殯葬業的張姓男子與郭姓女子因定價問題發生糾紛，張男不滿郭女拒絕與他們統一定價，竟撂人至郭女公司砸店，不過郭女公司早已遷址，舊址已出租給長照社福機構，張男因資料未更新，害無辜機構受害，張一審被依毀損罪處8月徒刑，他不服上訴，仍維持原判確定。

判決指出，2021年3月11日下午1時許，張男在屏東麟洛火化場碰到郭女，他詢問郭女公司接案價格，希望對方定價可以跟他們公司接近，但被郭女當場拒絕。

張男不滿郭女不願合作，離開火化場後便聯繫吳姓、林姓、潘姓男子等人，當晚8時許一行6人分乘2部車前往郭女任職的葬儀社砸店。

但郭女公司早已遷址，舊址已由一家長照社福機構進駐，張男等人資訊沒更新，一群人下車就持球棒、高爾夫球棍猛砸，破壞大門玻璃及騎樓的兩輛機車後才離去。

事後社福機構報案，警方循線逮到張男等6人，他們到案後才知道砸錯單位，受害的並非郭女公司，而是無辜的社福機構。

屏東地院審理後，法官依據郭女等人證詞，以及張男與郭男衝突經過，認定張與郭女發生口角糾紛後，率眾報復郭女，因網路搜尋結果誤認案發地點為郭女公司，張男等人一審被依毀損罪處5至8月徒刑，其中張男判8月，量刑最重。