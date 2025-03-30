3歲時就被丟到奶奶家 10歲男童對父親「僅剩一點印象」

10歲男童小志母親7年前過世，父親將他帶到奶奶家後，隨即不知去向，聯繫不上人，多年來沒為孩子出一毛錢；小志奶奶提告指出，兒子將孫子丟給她照顧，她請求停止兒子全部親權，由她擔任監護人。台南地院認定小志父親疏於照顧，情節嚴重，判決准許。

判決書指出，今年10歲的男童小志（化名）母親於2018年1月過世，父親隨即將當時3歲的兒子帶到小志奶奶家，表示無力扶養，不知去向；小志奶奶多年來負擔孫子扶養、教育費用，聯繫兒子多次都沒有回應，向法院提起停止親權訴訟，請求選定她擔任小志的監護人。

法院請小志到法庭陳述，小志說都是阿嬤在照顧，爸爸都沒有來看他；再經台南市童心園社會福利關懷協會派社工訪視小志奶奶住家住家，認為小志與家人間互動關係密切且良好，訪談時小志及家人互動相處自然且自在，保有正向情感連結。

社工指出，小志奶奶安排的照護環境、居住空間及安全條件，符合小志生活所需，基本生活、教育所需無虞；小志訪談也說，這裡有阿嬤、阿公、阿姨、舅舅等家人照顧他，還有二個表妹一起玩，他不想跟父親住，想要永遠住在阿公阿嬤家，阿嬤煮飯很好吃。