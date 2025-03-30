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公司倒閉 移工被通知「明天不用來了」 請求資遣費勝訴

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

越南籍武姓移工來台工作3年多後，公司倒閉，她只接到仲介轉告「明天不用來上班了」。她認為「被離職」不合法，向楊姓老闆請求給付資遣費等共8萬多元。法官開庭時，楊未出庭或提出意見，判決楊男要付錢給武女。全案可上訴。

武姓女子提告指出，她自2021年1月14日起，受雇到楊男經營的食品工業公司當作業員，負責處理漁貨。公司因為經營狀況不好，2024年4月22日無預警歇業，她只接到仲介轉達公司要她「明天不用來上班」，沒有依勞基法行事。

武女說，當初受雇條件是業者要提供宿，薪水是勞動部公告的基本薪資。突然被告知「不用來上班」，覺得不合理，提告保障權益。

武女求償金額包括2021年1月至6月，楊男擅自以住宿費名目，尅扣她的薪資共7500元。公司歇業，只透過仲介轉達她不用再去上班」，也未依法給付資遣費4萬4069元、預告工資2萬6935元，以及特休未休4.5日的工資4122元，請求楊男給付她共8萬2626元。

基隆地方法院完成合法通知程序，楊男並未在言詞辯論期日到場，也未提出書狀做任何聲明或陳述。

法官指出，原告提出經濟部商工登記資料、居留證照片、勞動部期滿續聘函、薪資單及她與仲介LINE對話紀錄佐證所言。法院向經濟部函調楊男公司登記案，核對無誤，且楊男提出有利於己的答辯，堪認原告主張為真實。

法官指出，楊男的公司自2024年4月22日起即不再營業，未再提供武女工作機會，也沒有繼續發給薪資實，有終止勞動契約默示意思表示，所以認定雙方勞動契約終止，武女得依勞基法爭取權益。

武女指楊男擅以住宿費名目，尅扣薪資7500元，因楊男未提出已全額給付證據，武女求償有理由。資遣費部分，武女在資遣前6個月，平均工資2萬6203元，工作年資3年3個月又9天，計算請求資遣費，不得逾4萬2907元。

武女在楊男公司工作年資已滿3年，依勞基法規定預告期間為30日，法官計算武女請求楊男給付預告工資未逾2萬6203元為有理由，請求給付特休未休工資4122元也有根據，判決楊男應依勞基法及勞動契約法律關係，給付武女共8萬0732元。

越南籍武姓移工來台工作3年多後，公司倒閉，她只接到仲介轉告「明天不用來上班了」。她向楊姓老問請求給付資遣費等共8萬多元，基隆地方法院判決楊男要付錢給武女。全案可上訴。聯合報系資料照片
越南籍武姓移工來台工作3年多後，公司倒閉，她只接到仲介轉告「明天不用來上班了」。她向楊姓老問請求給付資遣費等共8萬多元，基隆地方法院判決楊男要付錢給武女。全案可上訴。聯合報系資料照片

薪資 資遣

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