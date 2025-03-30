4歲女童母親稱「養不起」便不知去向 外婆請求停止親權

4歲女童小雪的母親貪圖玩樂，不照顧孩子或分擔家用，更離家出走，丈夫過世時都不在家，導致小雪無人照顧；小雪外婆提告指出，女兒將小雪丟給她後，不知去向，她請求停止女兒全部親權，由她擔任監護人。台南地院認定小雪母親疏於照顧，情節嚴重，判決准許。

判決書指出，今年4歲的女童小雪（化名）父親在去年1月初過世後，小雪母親隨即將女兒帶到台南市外婆家，當時寒流過境、氣溫寒冷，小雪卻僅身穿單薄小背心，讓外婆看了十分心疼；小雪母親之後便丟下女兒，不知去向。

小雪外婆向法院提出請求停止親權訴訟，主張女兒在結婚生下小雪後，沒有做好母親本分，白天睡覺、晚上玩手機，丈夫好言相勸，仍依然故我；小雪父親只好白天工作、晚上照顧小雪，身心疲憊，直到過世。

小雪外婆指出，女兒不照顧孩子，也不出去工作，分擔家庭費用，貪圖玩樂，2022年3月更不告離家；直到丈夫被發現死在嘉義家中、小雪無人照顧，女兒都沒回家，事後女兒還對婆家稱「小孩子我養不起」、「小雪可以留給您們」。

後來女兒將小雪帶回娘家，也對家人說「就是要將小雪送養」，甚且在密閉空間，對著孩子抽菸、將婆家為孩子準備的禦寒衣物、口罩等物送給他人；之後不知去向，對孩子不聞不問，小雪外婆要為孩子辦理就學、社會補助等事宜，女兒均不肯出面處理。

小雪外婆表示，她今年37歲，身體健康，目前為工廠員工，有固定收入，考量小雪最佳利益，應以她擔任監護人為佳，請求准予停止女兒對小雪的全部親權，由她擔任小雪法定監護人。

小雪阿姨出庭時，證明母親說法；台南市童心園社會福利關懷協會訪視小雪，也同意應以外婆擔任監護人。法院委託嘉義市私立保康社會福利慈善事業基金會聯繫小雪母親，社工則均聯繫不上。