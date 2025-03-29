彰化虐貓男將虎斑貓重摔致死 判刑5月罰22萬元

彰化縣陳姓男子不滿剛領養的米克斯虎斑貓不聽話、將他咬傷，竟狠心將貓重摔地板2次，導致虎斑貓內臟破裂死亡，被前飼主發現後報警，彰化地方法院依違反動物保護法將陳男判刑5月，併科罰金22萬元。

判決書指出，男子去年領養米克斯虎斑貓不久，卻在自己房內把貓重摔地板2次，將貓摔死，由於前飼主關心貓的狀況，才發現虎斑貓被陳男領養不久就死亡，認為有疑點通報彰化縣動物防疫所，並通報警方查辦。

陳男坦承犯行，並辯稱是貓不聽話、將他咬傷才摔貓，還出示身心障礙證明，不過法官認為其無證據證明其辨識能力較常人顯著減低，依違反動物保護法將他判刑5月，得易科罰金，併科罰金22萬元。