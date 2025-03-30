士官尋短釀同袍枉死 判賠627萬

陸軍第十軍五支部大雅營區前年發生2名陳姓士官在一氧化碳中毒身亡，家住彰化的陳姓士官出殯公祭，十軍團長官、同袍送他最後一程。圖／民眾提供 陸軍第十軍團五支部大雅營區前年傳出兩名陳姓士官在寢室昏迷死亡，檢方查出陳姓士官攜帶一氧化碳鋼瓶進入營區寢室開啟，釀另名陳姓士官誤吸入枉死；被害人家屬對軍方、對造家屬求償二六一四萬元，法院判對造家屬應給付六二七萬元，軍方免賠。

五支部大雅營區二○二三年六月廿六日，同寢兩名陳姓士官（卅一歲）一氧化碳中毒身亡，陳姓士官（卅三歲）留有遺書，床鋪邊發現一氧化碳鋼瓶，死者家人控訴對方尋短，卻釀其枉死。

被害家屬提民事求償，主張卅三歲陳姓士官攜帶一氧化碳鋼瓶進入五支部營區，軍方未盡檢查且怠於安全維護措施，就讓陳男輕易將鋼瓶攜入寢室在深夜開啟，導致卅一歲陳姓士官回寢未察覺，在躺椅上吸入過多一氧化碳身亡。

被害家屬依喪葬費、扶養費及精神撫慰金計算，向對方家屬、陸軍五支部共求償二六一四萬多元；對造家屬抗辯稱，陳姓士官尋短釀同袍死亡深表遺憾，但造成死亡並無故意或過失，不構成侵權行為。

五支部則回應，卅一歲陳姓士官死亡結果，應歸責於卅三歲陳姓士官尋短，與軍方衛哨人員執行檢查無相當因果關係，主張駁回請求。

台中地院審查，五支部門禁、寢室安檢人員沒發現陳姓士官攜帶鋼瓶縱有疏失，但與之後尋短、導致另名士官被害死亡，難認有相當因果關係，求償國賠部分駁回。

但法院指出，卅三歲陳姓士官的行為，侵害卅一歲陳姓士官生命權，被害家屬求償有據，判他三名家屬，應於繼承其遺產範圍內，給付被害人的四名家屬共六二七萬多元。

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