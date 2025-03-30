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鍾文智案 司法院認違失將究責

聯合報／ 記者翁至成王宏舜／台北報導

連一鮑魚前負責人鍾文智發監前棄保潛逃。本報資料照片
連一鮑魚前負責人鍾文智發監前棄保潛逃。本報資料照片
連一鮑魚前負責人鍾文智炒作存託憑證（ＴＤＲ）獲利四億七千萬元，累計刑期卅年五月定讞，詎料發監前棄保潛逃，原本台灣高等法院對鍾實施電子監控，但高院沒下裁定就未延長監控，以致鍾文智有空檔落跑，連裁定理由都是前天才補上。司法院坦承有違失，對合議庭違反程序深感遺憾，高院本周一將召開自律會究責。

立委黃國昌日前在立院質詢，指法學資料檢索系統竟查不到未延長鍾文智電子監控的裁定，由於高檢署主張鍾文智應繼續電子監控，但法院發布新聞稿卻稱「檢察官沒意見」，質疑其中有人說謊，要求司法院三天內把裁定上網。

黃國昌指出，裁定書依規定要公開在法學資料檢索系統，但鍾文智增加保金、未延長電子監控的關鍵裁定，竟被隱匿不公開，更爆料鍾文智過去曾施壓原審法官，逼該法官自請迴避，最後該法官判決後辭職轉律師，而鍾文智委任律師洪昌宏，曾任最高法院庭長，質疑由邱忠義帶領的合議庭未延長電子監控，原因令人匪夷所思。

司法院前晚悄悄將補作的裁定書上傳，但去年十月未延長電子監控的裁定，拖到鍾文智落跑後才出爐，時間長逾五個月，黃國昌昨再要求司法院代理院長謝銘洋公開道歉，並說明如何究責。

司法院表示，高院裁定鍾文智加保未延長科技監控期限之合議庭，未製作書面裁定一事，經調查，合議庭對於「命被告鍾文智加具二○○○萬保證金後，不再延長所施之科技監控」之內容，並未當庭向當事人宣示，亦未製作正式裁定書、未送達檢察官、亦未公告，僅於去年十月十四日以審理單代替裁定，即逕片面通知辯護人辦理具保程序，遲至今年三月廿八日才補制「略式裁定」公開，有違刑事訴訟法裁判宣示及裁判書制作規定。

邱忠義回應，合議庭未曾參與鍾文智案實體審理，對案情無所悉，只是代替最高法院處理相關強制處分，而經手案件的最高法院完全不表示意見，檢察官未提出鍾文智可能棄保潛逃、偷渡出境的具體事證，在鍾文智主張繼續科技監控有礙健康的情況下，合議庭綜合各種有利、不利事證，認為加保二○○○萬元，可達羈押所欲達成目的，因此認為無延長科技監控必要，強調當時處置一切合法。

司法院 監控 鍾文智

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