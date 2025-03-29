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勸架遭刺破頭亡 動手工人一度無保請回！被害人家屬籲請從重量刑

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市1名陳姓砂石車司機9日勸架時，被游姓粗工持剪刀刺穿頭骨，住院10天後往生，今天辦完告別式，家屬感謝士林地方法院昨天重新裁定游嫌收押禁見，籲請未來從重量刑，還給亡者公道、得以安息。

游嫌9日被士林地檢署依殺人未遂罪嫌聲押，但法院裁定無保請回，2天之後死者朋友看見游嫌在街上騎車游蕩，引發家屬不滿，召開記者會質疑藝人王大陸教唆傷害都要500萬元交保，殺人未遂嫌犯卻能無保釋放？理由和標準為何？

檢方18日提出抗告，被害陳姓司機19日往生，高等法院27日撤銷原裁定發回更裁，士林地院28日下午傳游嫌到案重開羈押庭，法官考量犯罪嫌疑重大且有逃亡之虞，改裁羈押禁見。

54歲被害人陳男是在9日晚間9時許，於新北市八里區中山路1家鐵皮屋檳榔攤附設的食堂吃飯時，因另1名砂石車司機質疑游姓粗工私自動他錢包起爭執，陳男出面勸架，被47歲游嫌拿起桌上的剪刀刺穿頭骨，被救護車送抵醫院時，瞳孔放大、腦漿外流，醫生評估有極大風險在手術中死亡，術後也很可能成為植物人，家屬當下決定不急救，陳男住院10天後過世。

家屬今天為陳男辦理告別式，表示感謝親朋好友在這段期間的關懷陪伴與支持，也感謝警方與檢方積極調查案件、以及法官在告別式前一天裁定收押嫌犯。

但家屬還是覺得痛心，因為嫌犯自案發至今，從未表現出悔意，未曾嘗試聯繫家屬表達向被害人致歉、到靈前上香致意的意願，法院更裁之前甚至還有19天時間可以在外逍遙。

家屬說：「我們懇請司法能夠秉持公正，未來審判時從重量刑，讓這名冷血凶手為其行為付出應有的代價，也讓家父得以安息，無牽無掛地隨佛祖修行。」

游姓嫌犯９日持剪刀殺害陳姓砂石車司機，檢察官訊後聲押，法院裁定無保請回。18日檢方提出抗告，高院發回更裁，昨天士林地院改裁定羈押禁見。圖／本報資料照
游姓嫌犯９日持剪刀殺害陳姓砂石車司機，檢察官訊後聲押，法院裁定無保請回。18日檢方提出抗告，高院發回更裁，昨天士林地院改裁定羈押禁見。圖／本報資料照
新北市1名砂石車司機9日勸架時遭人用剪刀刺穿頭骨，住院10天過世。嫌犯被檢方依殺人未遂聲押，法院裁定無保請回，令被害家屬十分錯愕。被害人兒子日前開記者會質疑嫌犯被無保請回的標準為何？圖／本報資料照
新北市1名砂石車司機9日勸架時遭人用剪刀刺穿頭骨，住院10天過世。嫌犯被檢方依殺人未遂聲押，法院裁定無保請回，令被害家屬十分錯愕。被害人兒子日前開記者會質疑嫌犯被無保請回的標準為何？圖／本報資料照

告別式 殺人未遂

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