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不滿被攔查！剽悍女騎士搶罰單、動手打警頭 下場出爐

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣一名機車女騎士去年因違規右轉被開罰單，她竟搶走員警的交通違規舉發單，員警告知她已涉及妨害公務，要將她逮捕，她竟又攻擊員警頭部，彰化地方法院依妨害公務執行罪將她裁處拘役20日，緩刑2年，並需支付公庫6千元。

判決書指出，楊姓女騎士去年9月間騎車行經二林鎮斗苑路時違規右轉，被李姓員警攔查，楊女還以言語挑釁，員警要開罰單時，楊女搶走員警手中的交通違規舉發單移送聯，還持移送聯跑進一旁冰店把移送聯放在冰棒櫃上準備拍照，員警趁隙取回移送聯，楊女又搶回，員警告知她已涉及妨害公務，要逮捕她，楊女即徒手攻擊員警頭部，而被員警送辦。

但楊女在警詢和檢方偵辦期間否認犯行，辯稱是員警主觀意識強烈，且是員警先對她動手，還稱員警抓她的頭撞地上，她不知道她這樣是妨害公務。但員警則出示警用密錄器影像等畫面為證。

檢方認為楊女不尊重第一線執行公務的警員，犯後仍飾詞狡辯，態度惡劣、毫無悔意，請法院依法從重量刑。而楊女直到法院審理期間才坦承犯行，彰化地方法院依妨害公務執行罪將她裁處拘役20日，可易科罰金，緩刑2年，並需支付公庫6千元。

女騎士不滿被開罰，搶員警違規舉發單，還攻擊員警頭部，彰化地方法院依妨害公務執行罪將她裁處拘役20日，緩刑2年。記者林宛諭／攝影
女騎士不滿被開罰，搶員警違規舉發單，還攻擊員警頭部，彰化地方法院依妨害公務執行罪將她裁處拘役20日，緩刑2年。記者林宛諭／攝影

交通違規 妨害公務 罰單

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