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保守年代未婚生子成秘密 數十年後法院還她母親名分

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹林女數十年前未婚生子，在當時保守社會氛圍下，無奈將親生兒子林男登記在胞兄夫婦名下，但實際上仍與其子一起生活。因社會風氣逐漸開明，其子也向法院提起確認親子關係存在之訴。法官判准，讓林女奪回屬於她遲來的「母親」名分。

林男主張，他戶籍上登記為其舅舅夫婦之子，實際卻是林女未婚所生，他自幼與林女同住，實際生活中也稱林女為媽媽、林女胞兄為舅舅、林女嫂子為舅媽，舅舅所生的小孩，也以表哥相稱，成婚時也由林女與其丈夫（繼父）擔任主婚人。

林男說，由於生母林女年事已大，為求親子血緣及繼承關係正確性，避免造成後代晚輩困擾，於是向法院提起確認親子關係存在之訴。同時也提供戶籍謄本、生活照片、基因親緣鑑定報告、DNA圖譜型別分析等證據

法官認為，現代DNA檢測科技成熟，具高度鑑別準確性，林男提供證據應可信，足為裁判基礎。而林男原戶籍登記的家人也全數表示不爭執，最終判決林男與林女親子關係存在。

新竹林女數十年前未婚生子，在當時保守社會氛圍下，無奈將親生兒子林男登記在胞兄夫婦名下。因社會風氣逐漸開明，其子也向法院提起確認親子關係存在之訴。法官判准，讓林女奪回屬於她遲來的「母親」名分。示意圖／123RF
新竹林女數十年前未婚生子，在當時保守社會氛圍下，無奈將親生兒子林男登記在胞兄夫婦名下。因社會風氣逐漸開明，其子也向法院提起確認親子關係存在之訴。法官判准，讓林女奪回屬於她遲來的「母親」名分。示意圖／123RF

戶籍 親子關係 證據

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