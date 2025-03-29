出獄第7天就酒駕...害朋友摔破頭慘死 一二審都判8年半

彰化顏姓男子曾4度酒駕入監，未料出獄第7天就再犯，喝啤酒騎車載許姓友人摔車釀許慘死，訴訟期間竟又再度酒駕自撞，彰化地院國民法庭一審依酒駕致死判他8年6月，顏不服上訴稱「判太重」，台中高分院二審以量刑無不當判處駁回，仍可上訴。

檢警調查，顏男因酒駕入獄2023年3月25日執行完畢監，未料才剛出監第7天，同月31日就在田尾龍奉宮喝啤酒下午4點多騎機車載許姓友人上路，行經埤頭鄉中南路撞到路邊農地圍籬摔車，顏、許雙雙倒地，許因頭部重傷到院前就死亡，顏男酒測值高達每公升1.13毫克。

彰化地院一審國民法庭指出，顏男無照、酒駕上路，在行經肇事傷亡地點前就已經摔車1次，路人紛紛上前關心，但顏仍繼續騎車，且第2次摔車地點並非極端駕駛環境，卻造成後座許男身亡。

一審直言，顏酒測值高達1.13，肇事情狀離譜，且日間行駛路徑還有其他人車、住宅，不是渺無人煙的荒郊野外，對用路公眾造成的危險性極高，加上過去至少4度酒駕，出獄不到一周又再犯。

一審考量顏男犯後自首坦承，但在本案審理期間，他又酒駕自彰化開車到南投仁愛投89線（力行產業道路），結果在31.8公里處失控撞上護欄，而被判刑8月，顯然欠缺反省。

一審考量一切情狀後依不能安全駕駛因而致人於死罪判他8年6月，審酌他屢屢犯案、一再酒駕，顯是酗酒成癮有再犯之虞，命其應於刑之執行前，令入相當處所，施以禁戒1年。

顏男不服上訴，主張自己從頭到尾都坦承沒有狡辯，一審卻被判8年6月，刑度遠超過往例，違反經驗法則判太重。

台中高分院二審指出，本案經國民法官法庭審理、判決，二審身為上訴審法庭，應本於國民參與審判制度宗旨，妥適行使審查權限，而不宜輕易逕以閱覽一審卷證後所得不同的心證，就予以撤銷。

二審說，何況本案ㄧ審國民法庭已詳予斟酌情狀，量刑並無何違誤或不當，當予以尊重裁量權，判處駁回顏之訴。

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