警大女生宿舍「警賢樓」又遭外男入侵 這次是移民署隊員「上廁所」

中央警察大學女生宿舍「警賢樓」，前午驚傳不明男子進出，隊職官據報，立刻清查駐地、調閱監視器，果然有男子從側門進入上廁所，還在公共大廳短暫休息才離開，經查男子為參加常訓的移民署專勤隊員，警大除依性平校安通報，也交由移民署查處。

警大公關室說明，隊職官於本月27日下午接獲學生通報，表示「男賓止步」的女生宿舍「警賢樓」竟然有不明校外男子進出，調閱監視器發現，這名男子進入宿舍後，曾使用過公共廁所，並在中庭公共休息區域短暫停留後離去，並未進入女學生寢室，也未發現有其他滋擾行為。

進一步追查發現，校方的靶場當天借給移民署北區事務大隊桃園市專勤隊辦理常年訓練，這名男子是到場參加打靶訓練的專勤隊隊員，研判應是對校區不熟，就近走入警賢樓，不過警大在發現後已即刻進行性平校安通報處置，並移請移民署查處，後續同步進行各項安全檢視，強化各項安全作為，確保類似事件不再發生。