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警大女生宿舍「警賢樓」又遭外男入侵 這次是移民署隊員「上廁所」

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

中央警察大學女生宿舍「警賢樓」，前午驚傳不明男子進出，隊職官據報，立刻清查駐地、調閱監視器，果然有男子從側門進入上廁所，還在公共大廳短暫休息才離開，經查男子為參加常訓的移民署專勤隊員，警大除依性平校安通報，也交由移民署查處。

警大公關室說明，隊職官於本月27日下午接獲學生通報，表示「男賓止步」的女生宿舍「警賢樓」竟然有不明校外男子進出，調閱監視器發現，這名男子進入宿舍後，曾使用過公共廁所，並在中庭公共休息區域短暫停留後離去，並未進入女學生寢室，也未發現有其他滋擾行為。

進一步追查發現，校方的靶場當天借給移民署北區事務大隊桃園市專勤隊辦理常年訓練，這名男子是到場參加打靶訓練的專勤隊隊員，研判應是對校區不熟，就近走入警賢樓，不過警大在發現後已即刻進行性平校安通報處置，並移請移民署查處，後續同步進行各項安全檢視，強化各項安全作為，確保類似事件不再發生。

警大女舍「警賢樓」入侵事件不止這樁，2021年該屆徐姓畢業生留校溫讀準備特考時，好奇女舍長啥樣，於6月17日凌晨4時30分侵入女舍，進入215室拉扯熟睡學妹的被子，依妨害自由罪送辦，桃園地院隔年7月做出簡易判決，將徐生依無故侵入他人建築物罪，處拘役55日，得易科罰金，緩刑3年並支付公庫5萬元。

使用逾30年的警大女舍「警賢樓」獲企業贊助整建更新於2023年8月間揭牌啟用，沒想到女舍整建前後都有外男闖入事件。圖／內政部官網
使用逾30年的警大女舍「警賢樓」獲企業贊助整建更新於2023年8月間揭牌啟用，沒想到女舍整建前後都有外男闖入事件。圖／內政部官網

宿舍 桃園地院 移民署

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