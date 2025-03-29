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婦亡無親友？3筆土地遺產入國庫 養子30年後才認親...追討失敗
新竹林婦因無繼承人，3筆土地遺產收歸國有。鄭男控訴，因戶政登記錯誤，未能及時取得合法繼承人身分，2023年經法院判決確認收養關係存在，成為合法繼承人，要求國家返還販售土地的錢。但法官發現，全案已逾15年法定時效，判鄭男敗訴。
判決書指出，林婦1990年間過世，當時未有任何人承認繼承，法院依民法相關規定選任國產署為遺產管理人。國產署於1993年依法將林婦所遺留3筆土地收歸國有。其後，於2001年將其中2筆土地有償撥用予新竹縣政府，並於2007年將第3筆土地讓售給共有人，合計取得撥用及讓售價金共334萬餘元。
鄭男主張，林婦為其養母，兩人自小同住一戶並共同生活，且於2023年間經法院判決確認收養關係存在，成為林婦唯一合法繼承人。因早年因戶政登記錯誤，未能及時取得合法繼承人身分，要求國有財產署返還林婦生前名下3筆土地所產生的撥用與讓售價金共計334萬7738元，並自2001年計算利息。
判決書指出，國產署分別於2001年及2007年受領價金，鄭男於2024年始提起訴訟，已逾民法規定15年法定時效期限。但鄭男認為，不當得利請求權應自繼承權確認之日即2023年12月25日起算，因此主張並未罹於時效。
法官認為，相關判例均指出，不當得利請求權時效，應自被告受領價金當日起算，並非鄭男知悉或權利獲確認之日，即使鄭男確實為林婦之繼承人，亦不得因行政登記瑕疵或個人不知情，排除民法消滅時效之適用。國產署依法辦理遺產管理與後續撥用、讓售程序，未見違法或侵害權利情形，最終判鄭男敗訴。
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