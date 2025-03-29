物流車超商送貨違停 騎士閃車撞曳引車不治 2司機賠錢換緩刑

吳姓物流司機前年9月間駕駛大貨車，至台南市麻豆區超商送貨時違停紅線上，黃姓男子騎機車沿176線道路由西往東行，見吳車占據車道向左偏駛，與戴姓司機駕駛貨運曳引車碰撞，致黃傷重3個月後不治，法官認戴、吳犯過失致人於死罪分處5、6月且緩刑，並給付家屬51、15萬元。

戴男坦承駕駛營業貨運曳引車與黃所騎乘機車發生車禍，並致使對方死亡。他辯稱，當時他綠燈起駛，死者在他的右邊一起起駛，當時他沒有看到死者在右前方。他說，「我是聽到碰撞聲音才停下來」。另吳男坦承，將營業大貨車停放在超商前畫有禁止臨時停車的紅線上卸貨。

台南市車輛行車事故鑑定覆議委員會覆議意見書認為，黃、戴及吳3人均有肇責，指黃駕駛機車，左偏行駛未注意安全距離，為肇事主因。此外，戴駕駛營業半聯結車，未注意車前狀況；吳駕駛營業大貨車，禁止臨時停車處所違規停車，同為肇事次因。