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買車糾紛埋伏停車場開3槍逞凶 「轟掉」成共識...3人判刑8年

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

劉姓男子因買賣二手車與葉姓男子起糾紛，去年夥同2名張姓友人趁葉至新北市1處立體停車場取車，劉及張男2人持改造手槍朝葉開3槍，因卡彈無人受傷，警方以車追人漏夜跨區逮3人並起獲犯案用槍彈，新北地院日前依違反槍砲罪分判處8年及7年2月徒刑，可上訴。

判決指出，26歲劉姓男子與葉姓男子二人去年因購買二手車交易起糾紛，去年6月13日，葉因另案前往新北地檢署應訊，劉男由25歲張姓男子開車，夥同28歲張姓男子共3人在土城區新北地檢署對面立體停車場埋伏等候近10小時，見葉現身取車，劉與28歲張男分別持槍朝葉男汽車連開3槍，擊發出巨大槍響，卻因卡彈無人受傷。

葉男見狀駕車撞壞停車場柵欄躲避，劉男等人也趁亂開車逃跑，土城警方獲報鎖定涉車輛車號追緝，發現劉男乘坐汽車開往新店區，跨區與新店警方合力攔截圍捕，當晚8時42分在新店區安康路2段一間加油站對面，攔截圍捕開車的25歲張姓男子和同車28歲張姓男子，查扣改造長短槍3把、子彈16顆、手機2支；已提前在新店區安豐路下車的劉男，隨後也為警方上門逮獲。

劉男等人辯稱是見葉男企圖倒車才會持槍下車，但警方從3人手機群組發現留有「轟掉」對方作為報復的對話記錄，認為涉犯恐嚇危安及槍砲等罪，法官日前從重依違反槍砲彈刀管制條例，分別判處持槍下車的劉男及張男8年刑期，開車的張男7年2月刑期，均可上訴。

購買二手車起糾紛，張姓及劉姓男子等3人去年6月中埋伏在新北地檢署對面公有立體停車場，趁對方葉姓男子開車現身，連開3槍逞凶，新北地院日前依違反槍砲彈藥刀械管制條例將 3人分別判處8年及7年2月不等徒刑。記者王長鼎／翻攝
購買二手車起糾紛，張姓及劉姓男子等3人去年6月中埋伏在新北地檢署對面公有立體停車場，趁對方葉姓男子開車現身，連開3槍逞凶，新北地院日前依違反槍砲彈藥刀械管制條例將 3人分別判處8年及7年2月不等徒刑。記者王長鼎／翻攝
購買二手車起糾紛，張姓及劉姓男子等3人去年6月中埋伏在新北地檢署對面公有立體停車場，趁對方葉姓男子開車現身，連開3槍逞凶，新北地院日前依違反槍砲彈藥刀械管制條例將 3人分別判處8年及7年2月不等徒刑。記者王長鼎／翻攝
購買二手車起糾紛，張姓及劉姓男子等3人去年6月中埋伏在新北地檢署對面公有立體停車場，趁對方葉姓男子開車現身，連開3槍逞凶，新北地院日前依違反槍砲彈藥刀械管制條例將 3人分別判處8年及7年2月不等徒刑。記者王長鼎／翻攝
購買二手車起糾紛，張姓及劉姓男子等3人去年6月中埋伏在新北地檢署對面公有立體停車場，趁對方葉姓男子開車現身，連開3槍逞凶，新北地院日前依違反槍砲彈藥刀械管制條例將 3人分別判處8年及7年2月不等徒刑。記者王長鼎／翻攝
購買二手車起糾紛，張姓及劉姓男子等3人去年6月中埋伏在新北地檢署對面公有立體停車場，趁對方葉姓男子開車現身，連開3槍逞凶，新北地院日前依違反槍砲彈藥刀械管制條例將 3人分別判處8年及7年2月不等徒刑。記者王長鼎／翻攝

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