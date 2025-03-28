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獨／馬英九三中案已審7年 二審陪席法官出「一些事」自請退休

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

前總統馬英九擔任國民黨主席期間出售三中等黨產，檢方認定賤賣，但台北地院認定黨產交易並未造成國民黨損失，判馬無罪，「三中案」唯一有罪的是前政策會執行長蔡正元。但案件自2021年繫屬台灣高等法院，直至今天才進入審理階段，卻傳出陪席法官許文章因一些原因將於6月2日「自請退休」，屆時高院將全院抽籤選出陪席法官。

高院2021年12月30日公開抽出三中案的受命法官，惠股李殷君法官中籤，智股許文章為陪席法官，庭長為曾淑華。台北地檢署2018年起訴馬英九、國民黨中央投資公司前董事長張哲琛、前總經理汪海清、國民黨前政策會執行長蔡正元、蔡的妻子洪菱霙、岳父洪信行，2021年10月27日北院宣判後檢方上訴，高院緩步進行準備程序，案件自繫屬北院開始，已纏訟7年。

高院直到今天才進入審理階段，但事前即傳出合議庭組成可能生變。據了解，陪席法官許文章因出現「一些原因」，高院內部在2月間即議論三中案可能延宕。

許文章曾審理馬英九被控洩密案，當時他是受命法官，高院撤銷馬一審無罪判決，依通訊保障及監察法第27條第1項之罪判他4月得易科罰金之刑；不過馬英九後來更審無罪確定。

原本實任法官可以審判到70歲，許明年屆齡，但他決定提早退休。因三中案的被告是「前元首」等級的重大矚目案件，高院將依事務分配要點重新抽籤，高院刑庭法官都有機會被抽中。

依照三中案審理計畫，目前將陸續傳喚證人，至5月中調查完畢，接著將花3個月的時間整理，之後再行言詞辯論；本案言詞辯論庭預計進行3次。

馬英九被控為在2005年底、廣電法規定的時限前退出媒體經營，賤賣中視、中廣中影股權與舊黨部大樓，北檢2018年依證券交易法等罪起訴馬等6人。北院除認定蔡正元犯刑法業務侵占罪、商業會計法不為記錄致生不實罪外，其餘5名被告皆無罪；蔡正元業務侵占罪遭判3年6月徒刑，商業會計法部分判6月得易科罰金之刑，沒收2億8032萬犯罪所得。

前總統馬英九捲入「三中案」遭台北地檢署依證券交易法等罪起訴，案件繫屬法院至今已7年，台灣高等法院今天才進入審理程序，但合議庭陪席法官許文章卻「自請退休」，6月2日生效，高院將再抽籤遞補。聯合報系資料照
前總統馬英九捲入「三中案」遭台北地檢署依證券交易法等罪起訴，案件繫屬法院至今已7年，台灣高等法院今天才進入審理程序，但合議庭陪席法官許文章卻「自請退休」，6月2日生效，高院將再抽籤遞補。聯合報系資料照

三中案 中廣 中影 台灣高等法院 國民黨 蔡正元 馬英九 黨產

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