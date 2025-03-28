台中男持自拍棒及鋸子連傷2人 涉殺人未遂遭羈押

台中孟姓男子26日在南屯區路旁，因詢問路人事情不滿對方回覆持自拍棒傷人，之後又在工地內持鋸子砍傷工人遭警方逮捕送辦。檢方複訊後依殺人未遂等罪嫌聲押，今天獲法院裁准。

孟男昨天經警方移送台中地檢署偵辦，檢方深夜複訊後，認定被告所犯為10年以上重罪，且有逃亡之虞向法院聲請羈押。案經台中地院今天下午召開羈押庭，法官當庭裁定收押未禁見。

檢警查出，孟男26日中午12時多，手持自拍棒步行經過南屯區文心南路與文心南五路口，向賴姓路人詢問事情，賴男回說「聽不清楚」，孟男便持自拍棒傷害對方。

孟男接著又至南屯區文心南路進入某社區，因社區管理員不願搭理孟男，孟男走出管理室後到社區後方1處工地，欲拿取工地內鋸子，遭洪姓工人制止，孟男因而持鋸子攻擊洪男後逃逸。

警方獲報後在附近1家餐廳內，逮捕躲在廁所內的孟男，並查獲自拍棒及鋸子等證物。全案警詢後，依殺人未遂、強制、傷害等罪嫌，將孟男移送地檢署偵辦。