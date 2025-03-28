新北粗工持剪刀刺死人無保請回 今法官逆轉收押他穿「藍白拖」上囚車

新北市一名砂石車司機9日勸架時，遭47歲游男用剪刀刺穿頭骨，送醫成植物人，家屬放棄急救10天後身亡，檢方當下依殺人未遂罪聲押游，法院裁定無保請回。被害家屬錯愕，15日開記者會質疑無保請回標準為何？籲請重新羈押。檢方抗告成功，士林地院稍早裁定游男羈押禁見。

游男今天下午4點半穿藍白拖現身，雙手上銬，被法警帶上囚車準備至台北看守所，他不忘從下巴拉起口罩，面對媒體詢問「會不會後悔殺人？」、「有沒有話想對家屬說？」，貌似疑惑的抬頭看記者一眼，不發一語。

案發地點在八里區中山路一家鐵皮屋檳榔攤附設的食堂，老闆娘平常會煮簡單菜色，供附近勞工朋友用低廉價格聚在一起吃飯。9日晚上9點多，共約10餘人分成2桌吃飯、聊天、喝酒，客人之間不一定互相熟識。

當時有兩名砂石車司機與游姓粗工同桌，其中一名司機質疑游男為何私自動他的錢包，為此發生爭執。54歲陳姓司機見狀出面勸架，結果游男竟拿起桌上的剪刀刺向陳男頭部再抽出，警方獲報趕抵逮捕游男，協助傷者送淡水馬偕醫院。

陳男家屬9日晚上10點多趕抵醫院，醫生說陳男到院時瞳孔放大、頭骨被刺穿，腦漿外流，有極大風險在手術中死亡，術後也很可能成為植物人，家屬當下決定不急救。陳男在3月19日過世。

游男10日被依殺人未遂罪移送士林地檢署，檢察官當天聲請羈押，法院開庭後裁定無保請回。

被害家屬得知氣憤不已，死者的27歲長子目前是碩士2年級學生，他15日開記者會控訴，藝人王大陸涉嫌教唆傷害需要500萬元交保，游男拿剪刀企圖殺人卻無保請回還能在外面逍遙自在，希望院檢重新重視此案、重新羈押，也很想知道重罪嫌犯可以被裁定無保請回的理由和標準為何？

士檢18日依程序提抗告，高等法院27日撤銷原裁定，發回更裁，士林地院今天下午2點半傳游男到案，重開羈押庭約一小時，法官逆轉裁定游男羈押禁見。