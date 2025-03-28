臺雅集團已故老董遭詐騙50億 主嫌兄嫂疑拿贓款開火鍋店移送複訊

臺雅集團已故董座沈裕雄遭以投資海外機票、移民投資坑殺詐騙逾50億元，台北地檢署昨發動第二波搜索約談，羅佩雯胞兄羅文傑、嫂嫂詹依苓涉拿資金開火鍋店、和菓子舖，遭移送檢方複訊後哥哥以50萬、嫂嫂20萬元交保。

檢方複訊楊國隆、謝宗翰，依詐欺、洗錢等罪嫌向法院聲請羈押禁見，3名證人請回；羅佩雯胞兄羅文傑、嫂嫂詹依苓經夜間停止訊問，今日下午移送檢方複訊。

主嫌之一的羅佩雯曾在旅行社擔任票務工作，以「買機票賺差價」詐騙親友2千餘萬元，判決確定入獄，出獄後透過沈裕雄的前特助鄭淳駿結識沈裕雄，涉和鄭淳駿聯手籌劃詐騙計劃，以大量海外機票投資，賺取航空公司高額回饋，又以投資海外移民等項目，詐騙沈裕雄逾50億元。

檢調追查，楊國隆涉與日前遭聲押的羅佩雯、鄭淳駿聯手「買機票賺差價」詐騙沈裕雄及其他投資人，楊涉嫌洗錢5億元，複訊後向法院聲押禁見。羅佩雯涉拿資金給前夫謝宗翰作為開設貿易公司的營運資金；羅佩雯又拿錢給兄嫂開火鍋店和菓子舖，初估金額數億元。