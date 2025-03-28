快訊

緬甸7.7強震釋放能量相當於921 專家：台灣恐觸發規模6以上地震

聽新聞
0:00 / 0:00

臺雅集團已故老董遭詐騙50億 主嫌兄嫂疑拿贓款開火鍋店移送複訊

聯合報／ 記者蕭雅娟張宏業／台北即時報導

臺雅集團已故董座沈裕雄遭以投資海外機票移民投資坑殺詐騙逾50億元，台北地檢署昨發動第二波搜索約談，羅佩雯胞兄羅文傑、嫂嫂詹依苓涉拿資金開火鍋店、和菓子舖，遭移送檢方複訊後哥哥以50萬、嫂嫂20萬元交保。

檢方複訊楊國隆、謝宗翰，依詐欺、洗錢等罪嫌向法院聲請羈押禁見，3名證人請回；羅佩雯胞兄羅文傑、嫂嫂詹依苓經夜間停止訊問，今日下午移送檢方複訊。

主嫌之一的羅佩雯曾在旅行社擔任票務工作，以「買機票賺差價」詐騙親友2千餘萬元，判決確定入獄，出獄後透過沈裕雄的前特助鄭淳駿結識沈裕雄，涉和鄭淳駿聯手籌劃詐騙計劃，以大量海外機票投資，賺取航空公司高額回饋，又以投資海外移民等項目，詐騙沈裕雄逾50億元。

檢調追查，楊國隆涉與日前遭聲押的羅佩雯、鄭淳駿聯手「買機票賺差價」詐騙沈裕雄及其他投資人，楊涉嫌洗錢5億元，複訊後向法院聲押禁見。羅佩雯涉拿資金給前夫謝宗翰作為開設貿易公司的營運資金；羅佩雯又拿錢給兄嫂開火鍋店和菓子舖，初估金額數億元。

臺雅集團已故董座沈裕雄遭以投資海外機票、移民投資坑殺詐騙逾50億元。示意圖／ingimage
臺雅集團已故董座沈裕雄遭以投資海外機票、移民投資坑殺詐騙逾50億元。示意圖／ingimage

機票 移民 詐騙

延伸閱讀

聯手餐酒大亨詐臺雅老董45億元 主謀前夫與摯友雙雙聲押

聯合餐飲大亨詐騙臺雅老董45億元 女主謀前夫落網送北檢

已故董座遭詐50億！主嫌拿億元給親友開火鍋店 今搜索約談7人到案

宜蘭火鍋店疑食物中毒案 不適者增至82人

相關新聞

「把褲子脫下來給大家看」國小社團女師抓童壓牆壁 判決出爐

嘉義縣何姓女社團老師被控2023年5月18日在社團課程，言語侮辱學童，將其按壓至牆壁受傷，涉不當管教，家長聲請國家賠償，...

新北粗工持剪刀刺死人無保請回 今法官逆轉收押他穿「藍白拖」上囚車

新北市一名砂石車司機9日勸架時，遭47歲游男用剪刀刺穿頭骨，送醫成植物人，家屬放棄急救10天後身亡，檢方當下依殺人未遂罪...

臺雅集團已故老董遭詐騙50億 主嫌兄嫂疑拿贓款開火鍋店移送複訊

臺雅集團已故董座沈裕雄遭以投資海外機票、移民投資坑殺詐騙逾50億元，台北地檢署昨發動第二波搜索約談，羅佩雯胞兄羅文傑、嫂...

纏訟7年「三中案」高院今審理 蔡正元妻洪菱霙想闖管制門遭法警擋下

前立委蔡正元涉利用中影股權交易機會，私吞阿波羅投資公司資產，用來支付房貸、裝潢、競選立委廣告託播費等，並故意漏登會計項目...

藍營桃園議員Line被盜 急發文「我不會借錢」

「在忙嗎？方便借我錢嗎？」國民黨桃園市龜山區市議員孫韻璇的Line帳號今天中午突然被盜，擔心不知情「好友」恐陸續接到她發...

高雄役男沒收到徵兵通知 遭認定妨害兵役判刑3個月

高雄市岡山區一名陳姓役男因為居住在外地，導致他從2022年開始到去年，陸續3次由區公所寄發徵兵檢查通知都無法送達他本人，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。