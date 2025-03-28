「把褲子脫下來給大家看」國小社團女師抓童壓牆壁 判決出爐

嘉義縣何姓女社團老師被控2023年5月18日在社團課程，言語侮辱學童，將其按壓至牆壁受傷，涉不當管教，家長聲請國家賠償，嘉義地方法院認定何姓教師侵害學童身體及人格權，判決何女與校方連帶賠償，各賠償5萬元。可上訴。

法院判決說，嘉義縣某國小聘任的何姓女社團教師，2023年5月18日在社團課程，因1名學童拿麥克風跑來跑去，何女對學童說「把你褲子脫下來給大家看」、「不要看電視，看你屁股就好」等言語。何女為阻止學童把玩麥克風及奔跑，抓住學童按壓至牆壁，造成學童左臉挫傷。家長不捨小孩身體心理遭受創傷，對何女及校方提國賠請求。

判決表示，何女可預見學童奔跑過程，抓住學童按壓至牆壁，可能造成傷害，忽略侵害較小管教手段，執意採取危險性更高措施，造成學童受傷；何女管教手段逾越教學、輔導、管教活動必要範疇，侵害學童身體權、人格權。