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「把褲子脫下來給大家看」國小社團女師抓童壓牆壁 判決出爐
嘉義縣何姓女社團老師被控2023年5月18日在社團課程，言語侮辱學童，將其按壓至牆壁受傷，涉不當管教，家長聲請國家賠償，嘉義地方法院認定何姓教師侵害學童身體及人格權，判決何女與校方連帶賠償，各賠償5萬元。可上訴。
法院判決說，嘉義縣某國小聘任的何姓女社團教師，2023年5月18日在社團課程，因1名學童拿麥克風跑來跑去，何女對學童說「把你褲子脫下來給大家看」、「不要看電視，看你屁股就好」等言語。何女為阻止學童把玩麥克風及奔跑，抓住學童按壓至牆壁，造成學童左臉挫傷。家長不捨小孩身體心理遭受創傷，對何女及校方提國賠請求。
判決表示，何女可預見學童奔跑過程，抓住學童按壓至牆壁，可能造成傷害，忽略侵害較小管教手段，執意採取危險性更高措施，造成學童受傷；何女管教手段逾越教學、輔導、管教活動必要範疇，侵害學童身體權、人格權。
何女對學童侮辱言詞，涉及脫褲子、讓在場學生觀看屁股，依客觀標準，足以使一般人感到遭冒犯、不受尊重，學童感受不舒服、被冒犯等，構成性騷擾。法官指出，何女從事社團活動教育事項，屬依法令從事公務人員，因故意或過失不法侵害人民自由或權利，受害人民可向校方請求國家賠償，因此，判決校方及何女各賠償5萬元。
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