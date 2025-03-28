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藍營桃園議員Line被盜 急發文「我不會借錢」
「在忙嗎？方便借我錢嗎？」國民黨桃園市龜山區市議員孫韻璇的Line帳號今天中午突然被盜，擔心不知情「好友」恐陸續接到她發出借錢訊息，趕緊在臉書粉絲專頁連發2次緊急通知，若收到來自她的借款或可疑訊息，請不要相信，也不要轉帳。
桃園市議員孫韻璇今天中午12點5分突然在個人臉書「孫韻璇」的粉絲專業po文指出，「韻璇的LINE帳號被盜用，若有收到任何借款或可疑訊息，請不要相信，也不要轉帳！請大家提高警覺，並協助通知親朋好友，感謝您的理解與支持」
有網友留言表示「收到」，或以貼圖「感謝」，還有人回應「如果議座跟民眾借錢，我想應該可以上新聞了」。
孫韻璇為奪回Line帳號，使用另外的手機登入原先的帳號，以致平常慣用的手機顯示出一片空白「無法使用」的訊息，由於以其他手機登入使用帳號，也造成手機上舊資料將會被全數刪除，她於12點12分再度發文強調「啊啊啊各位，我的line 被盜了，如果有碰到我傳怪怪的訊息或者跟你借錢，那真的不是我，真的絕對不是我」
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