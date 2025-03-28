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高雄役男沒收到徵兵通知 遭認定妨害兵役判刑3個月

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

圖為服兵役示意圖。圖／聯合報系資料照片
圖為服兵役示意圖。圖／聯合報系資料照片

高雄市岡山區一名陳姓役男因為居住在外地，導致他從2022年開始到去年，陸續3次由區公所寄發徵兵檢查通知都無法送達他本人，因此遭依妨害兵役治罪條例函送，法官審理後認為他未依規定申報實際居住地，導致通知書無法送達，妨害國家兵役管理、損及動員兵力，判他3個月有期徒刑。

判決書指出，陳姓役男明知到自己是役齡男子，就應該接受徵兵檢查，且有義務在自己搬家時就該向戶政事務所通報，以免區公所沒辦法送達徵兵檢查通知，但他卻未主動申報實際居住地址，導致區公所陸續通知他，都沒辦法將通知單確實送達他手上。

岡山區公所2022年2月首次寄信到陳姓役男的戶籍住址及他母親的住址，通知他要前往國軍高雄總醫院參加當年度3月的徵兵檢查，但陳姓役男因為住在外地，根本沒收到。隔年2023年11月區公所又再次寄信通知他參加當個月14日的徵兵檢查但他依然未收到，隔一個月公所又再次寄信通知要他參加隔年2024年1月的徵兵檢查。

陳姓役男因為連續3次徵兵檢查都收不到通知單也未報到，因此遭函送法辦。法官調查，他沒有住在戶籍地或母親住處，卻仍無故不向主管機關申報實際住處，導致未能收受徵兵檢查通知，才會無從知悉徵兵檢查的時間、地點，而未如期接受徵兵檢查，這種行為已觸犯妨害兵役治罪條例「役齡男子意圖避免徵兵處理」。

橋頭地院法官認為，陳姓役男依法負有服兵役的義務，竟意圖避免徵兵處理，無故不依規定申報實際住居處所，致使徵兵檢查通知書無法送達，不僅妨害國家對於兵役事務的有效管理，且破壞國家對於徵兵制度執行的公平性，損及潛在國防動員兵力，所為實不可取，但念在他犯後有悔悟，因此量處有期徒刑3個月，得易科罰金，全案仍可上訴。

橋頭地方法院依妨害兵役判未收到徵兵通知的役男有期徒刑。記者巫鴻瑋／攝影
橋頭地方法院依妨害兵役判未收到徵兵通知的役男有期徒刑。記者巫鴻瑋／攝影

兵役 岡山 役男

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