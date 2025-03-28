南投砂石車違規肇事攀升 無人機14天專案取締193件

南投縣砂石車違規肇事比例攀升，引起民眾關切，南投縣警局執行專案取締，並首度運用無人機加強稽查，讓砂石車難以規避，14天專案期間，共取締砂石車違規193件，警方表示，專案取締將持續執行，提升交通安全。

最近砂石車違反管制時段行駛，引發名間鄉、集集鎮等居民關切，尤其是台14線、台3線、台21線及砂石車運輸大道等重要幹道，砂石車因超速、未依規定行駛肇事比例攀升，更讓沿路居民不滿，要求整頓砂石車違規情況。

南投縣警局統計，近3年取締砂石車違規態樣年均數，超速81件、闖紅燈32件、超載20件及違反管制時段65件；違規情況最近更急遽增加，尤其是超速、超載及闖紅燈件數偏高，一旦發生交通事故，勢必造成嚴重傷亡。

警方為維護道路交通安全，防制大型砂石車違規行駛，3月10日至23日執行「違規砂石車取締專案」，針對超載、闖紅燈、超速、酒駕、未依標線標誌號誌行駛、違反管制規定行駛及車輛改裝等重大違規加強取締，共取締砂石車各類違規193件。

南投縣警局強調，以往砂石車駕駛會提前繞道規避警方取締，這次專案運用科技執法與路檢攔查雙管齊下，運用無人機從空中監控，彌補定點攔檢或巡邏易被發現，導致砂石車規避稽查，無人機監控發現砂石車違規，立即通報警車攔查取締，提升執法效率。