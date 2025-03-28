女子涉傷害1歲寄養童致死 拒國民參審遭駁回
蔡姓女子涉嫌傷害未滿2歲的寄養女童致死，為士林地方法院國民法官案件，蔡女以國民法官不具醫療專業等理由，聲請不進行國民參審，士林地院日前裁定駁回，不得抗告。
全案起於，士林地檢署起訴指出，民國110年3月間，蔡女與丈夫王姓男子向台灣世界展望會申請成為寄養家庭，經新北市政府社會局轉介，負責照顧一對姊妹，其中年幼女童未滿2歲。
檢方表示，111年4月間，蔡女教導女童上廁所，涉嫌以橡皮刮刀毆打女童頭部、腹部、腿部等處，導致女童全身多處大面積瘀青。
111年5月21日，女童開始出現食慾不振、精神萎靡等症狀，翌日發燒達攝氏38度，但蔡女未帶女童就醫，直到同年5月24日上午，她發現女童已無意識，才通報消防與救護人員送醫急救。
起訴指出，女童於案發當晚遭毆打，頭臉部外傷、頭皮出血、身體多處瘀傷，導致腦水腫、肺炎、橫紋肌溶解症、急性腎衰竭死亡，送醫後傷重被宣告不治。
士林地檢署依刑法成年人故意對兒童傷害致死罪起訴蔡女，為士院國民法官參審案件。
蔡女日前遞狀主張，依國民法官法規定，請求不進行國民參審，希望從國民法官案件改回一般刑事案件由職業法官審判。
她及其委任辯護律師主張，蔡女沒有任何使寄養孩童喪命的意圖，懷著深切愧疚與歉意，並已竭力與女童的父母親達成和解；此外，此案涉及醫療專業，國民法官多非專業人士，請求不進行國民參審。
士林地方法院認為，近年虐童致死案件頻傳，一般民眾自身或其周遭親友均可能歷經此類案件，或從新聞媒體獲悉，因此這類案件的事實認定及量刑，均受社會大眾所關注，與國民法官法的立法意旨尚無不合。
士院表示，此案事實非複雜，涉及醫療、法律等專業判斷也可透過醫療專業鑑定人到庭說明，難認對國民法官造成負擔，據此駁回蔡女聲請。
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