轟數發部3槍稱「老母罹癌」求交保！民宿業者前科表可印10頁...高院不准

南投民宿業者張盛德認為政府亂花錢，陸客不來生意蕭條，持制式霰彈槍連轟數位發展部大門3槍，台北地方法院依槍砲、恐嚇、毀損等罪判張4年10月徒刑、併科罰金8萬元，賠償數發部10萬餘元。張聲稱老母罹癌，不可能棄母逃亡，也不會再犯，聲請具保停止羈押，台灣高等法院發現他前科累累，犯罪紀錄表可連印10頁，駁回聲請。

55歲的張盛德2024年3月28日上午10點20分，拿著制式霰彈槍擊破數位部大門玻璃，開槍後留在現場，由警方帶回偵詢，依現行犯移送台北地檢署。

張盛德表示他在南投經營民宿，不滿政府限制陸客來台，民宿生意大受影響，而數位部又亂花錢，便開車北上投宿汽車旅館，再攜帶霰彈槍、1把改造手槍到數位部大門開槍洩憤。

檢警調查，張盛德開槍前3分鐘才在臉書上貼文，稱臉書文章代表他個人意見，表明自己是無黨無派，但痛恨執政黨阻擋疫苗、維護高端，更不滿數位部的作為，還說開槍是「官逼民反」等。台北地檢署偵訊後，認張盛德涉槍砲彈藥刀械管制條例、恐嚇公眾及毀損等多罪，且有反覆實施犯罪之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。

北院當時裁定書指張盛德為了減輕罪責，可能湮滅證據，依偵查卷證，張持有的槍枝、子彈數量甚鉅、火力強大，考量他自述2024年3月20日、21日案發前先北上探勘地點，在數發部開槍射擊為預謀犯案，應予羈押。

案件上訴高院後，張盛德主張他犯後放下武器等待警察，沒有逃跑，也不可能放任罹癌母親不顧，無逃亡或勾串證人可能；槍枝來源因時間久遠，已經想不起來，非避重就輕；只曾買過1次槍，無事實可證他有反覆實施同一犯罪之虞；他因對政策不滿，動機及目的特定，而這個理由已不存在，因此沒有再羈押的必要，請求准予具保或命定期報到、限制住居。