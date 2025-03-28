分租廠房鬧人命...七旬翁拿刀狠殺舊識致死 法院判關17年定讞

五金配件工廠老闆葉榮華不願再分租廠房給陳姓舊識，陳前年帶著6瓶啤酒與檳榔登門，並辱罵穢語，葉拿出水果刀嗆「你再罵得難聽，我真的會刺你」，並拿刀刺陳的左胸、左臉致死，最高法院依殺人罪判葉17年徒刑定讞。

葉榮華（75歲）3個兒子都已近50歲、成家立業；葉與陳（56歲）不僅相識多年且為同行，兩人原本交情不錯，葉在新北市五股區凌雲路開業，還將三分之一的面積分租給陳，因陳常酒後鬧事，雙方漸生嫌隙，葉不堪其擾，不願再分租。

陳2023年5月13日下午5點45分騎機車到工廠找葉吵架，雙方爆發肢體衝突。過程中，陳不僅揚言要讓葉的生意做不下去，還以三字經、五字經辱罵葉。葉以右手反握持水果刀，由上往下刺入陳的左胸，再拔刀刺陳的臉部，陳因顏面部、心臟、肺動脈幹銳器傷，導致心包囊填塞、大量出血而死亡。

新北地院國民法官庭一審審理認為，陳本來是與葉面對面坐在廠房神明廳旁的桌前，陳以台語對葉辱罵後，葉拿起桌上的水果刀說「你再罵得難聽，我真的會刺你」，隨後將水果刀放進口袋，進房間吃降高血壓藥再出來。

陳繼續嗆「我就是不怕死，那你要怎樣」，並往工廠大門停機車的地方走，葉追上前，陳又咒罵，結果慘死刀下；那把刀脫離成兩段，剩下刀柄在葉手上。

葉榮華辯稱只是傷人，且水果刀只有往陳的胸部刺1刀，沒刺臉，但法院認為葉身有殺人直接故意與確定故意，且在陳瀕臨死亡之際，葉還用腳踹踢了二次，手段凶殘。

法院指出，葉於1979年間因犯殺人未遂罪被判刑6年，執行3年後出獄再犯本案，並未將法律看在眼裡，考量葉自首符合減刑規定，但葉僅願意賠償死者家屬30萬元，對方無法接受，一審判刑17年。

檢方和葉皆上訴，二審開庭時葉曾說「判我17年等於判我死刑」，稱自己等不到那個時候，他一再強調「只想給他教訓」。葉強調只有插胸部1刀，沒有刺臉，但陳意外死亡。二審駁回雙方上訴，維持一審判決，最高法院認為判決沒有違誤，駁回上訴而定讞。

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