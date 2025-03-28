遭前夫告洩個資判無罪 「理科太太」：不要怕一時的髒水
本名陳映彤的「理科太太」與前夫JOHN吳哲宇離姻，訴訟期間提供吳的醫療資料給家事法院，依個資法起訴，法官一審今判陳女無罪；陳映彤人在韓國，她透過管道說「不要怕一時的髒水，時間會證明一切」。
陳映彤獲知判決無罪後第一時間表示「感謝司法還我清白。我合法取得的證物，被對方謊稱成醫療資料。這段時間我勉勵自己不要內耗，專注在真正重要的事上，我跟團隊現在心情很好的在韓國出差」。
陳女說，希望對方這種手段不會再被用在其他案件，假使有，或許能用她的案件為例，還別人清白「不要怕一時的髒水，時間會證明一切」。
檢察官指控，陳映彤未經吳哲宇的同意，取得由陳姓女心理醫師出具記有吳病史、用藥資料的字條，2022年8月18日將字條作為訴訟證據庭呈，吳提告個資法。
檢察官偵辦時，陳姓女心理醫師到庭，否認傳遞醫療個資給陳映彤是為訴訟目的用，檢方認陳女的行為違背吳哲宇的意願、且逾越蒐集個資的目的，觸犯違法利用他人特種個資罪，將陳女依個資法起訴。
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