遭前夫告洩個資判無罪 「理科太太」：不要怕一時的髒水

本名陳映彤的「理科太太」與前夫JOHN吳哲宇離姻，訴訟期間提供吳的醫療資料給家事法院，依個資法起訴，法官一審今判陳女無罪；陳映彤人在韓國，她透過管道說「不要怕一時的髒水，時間會證明一切」。

陳映彤獲知判決無罪後第一時間表示「感謝司法還我清白。我合法取得的證物，被對方謊稱成醫療資料。這段時間我勉勵自己不要內耗，專注在真正重要的事上，我跟團隊現在心情很好的在韓國出差」。

陳女說，希望對方這種手段不會再被用在其他案件，假使有，或許能用她的案件為例，還別人清白「不要怕一時的髒水，時間會證明一切」。

檢察官指控，陳映彤未經吳哲宇的同意，取得由陳姓女心理醫師出具記有吳病史、用藥資料的字條，2022年8月18日將字條作為訴訟證據庭呈，吳提告個資法。