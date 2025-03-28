2陸企非法在台挖角50名研發人才 新竹地檢：威脅半導體產業

新竹地檢署偵辦非法中資企業掩飾其陸資背景，利用台灣的求職平台刊登高薪徵才廣告，非法招攬具半導體IC設計、儲存晶片等科技背景之研發人才，協助中國企業從事半導體高科技研發，迄今已挖角超過50名研發人才，嚴重影響台灣半導體產業發展。

新竹地檢署今天表示，營業秘密國安專組檢察官王遠志、廖啟村，指揮法務部調查局新竹市及新竹縣調查站，偵辦中國大陸地區營利事業透過第三地投資方式，在台灣非法設立研發據點並招募科技人才案件。新竹地檢指揮調查局於前天起分別到台北、台中、新竹等執行搜索，並傳喚被告及證人十餘人到案說明，查扣包含聘僱合約、電子郵件紀錄等內部文件及筆記型電腦、手機等證據。

相關涉案被告經檢察官訊問後，認其等涉嫌違反《臺灣地區與大陸地區人民關係條例》第93條之2等罪，犯罪嫌疑重大，依法諭知交保。艾科微電子公司案，傳訊該陸企被告4人、證人2人共6人到案說明，最後張姓被告等3人各交保40萬、30萬元、30萬元。金泰克半導體案通知該陸企蔡姓被告2人、證人5人共7人到案說明，諭知被告各交保30萬元。

新竹地檢署指出，這兩件都是大陸地區營利事業透過第三地投資公司方式，在台私設研發中心，挖角台灣具半導體IC設計相關研發能力的研發人才，其中艾科微公司為擴大挖角台灣半導體人才，於109年間起陸續在台灣網路求職平台刊登徵才廣告，迄今已挖角逾50名研發人才；金泰克公司則利用台灣高科技人才，為大陸企業發展SSD數據儲存研發科技，均嚴重威脅台灣半導體產業發展。