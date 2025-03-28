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他開車超速撞死腳踏車騎士 安排調解均未到庭被判1年4月

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

圖為腳踏車示意圖。圖/ingimage
圖為腳踏車示意圖。圖/ingimage

余姓男子前年12月14日清晨駕駛轎車，沿台南市南區西門路一段由南往北行駛，至與該路段380巷交岔路口時，以時速91公里超速行駛，與陳姓男子騎腳踏車沿380巷由東往西行駛至路口碰撞，陳傷重送醫仍不治，余雖安排調解但均未到，法官認他犯超速過失致人於死罪判刑1年4月。

道路交通事故調查報告指出，肇事地點時速為50公里。據行車紀錄器影像發現，余開車沿西門路由南往北行駛，至該路與新興路交岔路口時，行車紀錄器時間為05:42:10，而至余駕車將撞擊陳腳踏車時，行車紀錄器畫面時間為05:42:15。

依內政部國土測繪中心圖資測量2點間距離約為126.57公尺，經換算當時時速已達91.1304公里以上，認定余以91公里時速通過該處而肇事。

案經台南市車輛行車事故鑑定，也認余駕駛轎車，超速行駛，未注意車前狀況，為肇事原因；陳騎乘腳踏自行車，少線道車未暫停讓多線道車先行，同為肇事原因。

台南地院認為，余自白與事實相符，事證明確。然而，陳雖然也有過失，惟對余應負過失致人於死之責並無影響。

台南地院審酌，余在最高速限50公里之處，貿然以時速91公里速度超速行駛，未注意車前狀況而與陳自行車發生碰撞，致發生天人永隔憾事。雙方均為本件交通事故肇事因素，余犯罪後雖始終坦承犯行，惟將民事賠償事務交由保險公司代為處理，雖主動聲請法院安排調解，但均未到，更未慰問死者家屬、顯無積極彌補家屬喪失親人感受態度。

法官認余犯汽車駕駛人行車速度，超過規定最高時速40公里以上，因過失致人於死罪，判刑1年4月，可上訴。

台南地院認為，雙方雖均有肇責，但對余男應負過失致人於死之責並無影響，認余犯汽車駕駛人行車速度，超過規定最高時速40公里以上，因過失致人於死罪判刑1年4月。圖／本報資料照
台南地院認為，雙方雖均有肇責，但對余男應負過失致人於死之責並無影響，認余犯汽車駕駛人行車速度，超過規定最高時速40公里以上，因過失致人於死罪判刑1年4月。圖／本報資料照

交通事故 台南 自行車

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