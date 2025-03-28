調查局偵辦陸企來台挖角高科技人才 遭美管制的中芯國際也在內

高科技產業為我國經濟命脈，相關產業人才成陸企鎖定挖角對象，為防堵中企違法挖角及從事業務活動，調查局自去年起規劃全台同步專案行動，包括銷售額僅次於台積電和韓國三星的中芯國際在代工晶片製造商，都是偵辦對象。

調查指出，中芯國際在代工晶片製造商中，美國商務部已公告將該公司列入出口管制實體名單，為中國大陸規模最大的集成電路晶片製造企業，股東包括中國國務院國有資產監督管理委員會、所轄中央企業中國信息通信科技集團有限公司、國家集成電路基金的全資子公司鑫芯(香港)投資有限公司、國家集成電路產業投資基金二期股份有限公司、中國建設銀行股份有限公司、中國工商銀行股份有限公司等中國重量級國有企業

該公司營運係由陸籍人士操控，總部設於中國上海，在中國上海、北京、天津及深圳建有 3座8吋晶圓廠和 4座 12 吋晶圓廠，惟該公司竟以薩摩亞商做為掩護，假僑外資名義來台設立分公司並在台挖角。

其次， 陸企深圳通銳微電子技術有限公司主營設計、研發驅動芯片，前年入圍中國國家工信部發布的第5批專精特新小巨人企業公示名單，該公司並未合法向我國政府申請設立分公司或辦事處，卻在我國台南、新竹私設2處據點，由中國總公司人員以線上面試方式挖角台灣高科技人才並支付薪資，在台研發成果透過「騰訊系統」回報中國總公司，規避司法機關查緝。

另外， 陸企雲合智網技術有限公司負責高端網路晶片研發，自成立以來，已挖角大批來自英特爾、微軟等知名企業高科技人才，協助推進中國「東數西算」戰略，該公司先以「假臺資」名義在台申設公司，為規避查緝，透過股權變動轉為新加坡商「假僑外資」身分，並迂迴透過新加坡公司匯入營運費用，藉以在台違法從事業務並挖角我國晶圓工程師。

調查局自去年規劃執行事宜，經過縝密蒐證，報請台北、新北、士林、桃園、新竹及台南地檢署偵辦，共偵辦１１家陸企來台挖角我高科技人才案，總計動員逾180人次，搜索34處所，詢問90人次。分別為：

一、 台北市調查處偵辦鈞茂電子有限公司涉嫌不法案。

二、 新北市調查處偵辦海科技股份有限公司及雲合智網(上海)技術有限公司計2家公司涉嫌不法案。

三、 桃園市調查處偵辦中穎電子股份有限公司及上海同星智能科技有限公司計2家公司涉嫌不法案。

四、 高雄市調查處偵辦富滿微電子集團股份有限公司及上海南芯半導體科技股份有限公司計2家公司涉嫌不法案。

五、台南市調查處及新北市調查處共同偵辦深圳通銳微電子技術有限公司涉嫌不法案。

六、 新竹縣調查站偵辦中芯國際集成電路製造有限公司及金泰克半導體有限公司計2家公司涉嫌不法案。