打離婚訴訟「理科太太」違法利用前夫個資 法院今判決「無罪」

理科太太。本報資料照片 本名陳映彤的「理科太太」與前夫JOHN吳哲宇離婚，訴訟期間提供吳的醫療資料給家事法院，依個資法起訴；陳女否認犯罪，吳出庭暴哭表示「可能沒辦法再見到兒子」，陳女反譏流的是「鱷魚的眼淚」，互不相讓，台北地院今判陳女無罪。可上訴。

台北地檢署指控，陳映彤未經吳哲宇的同意，取得由陳姓女心理醫師出具記有吳病史、用藥資料的字條，2022年8月18日將字條作為訴訟證據庭呈，吳提告個資法。

檢察官偵辦時，陳姓女心理醫師到庭，否認傳遞醫療個資給陳映彤是為訴訟目的用，檢方認陳女的行為違背吳哲宇的意願、且逾越蒐集個資的目的，觸犯違法利用他人特種個資罪，將陳女依個資法起訴。

審判時，國語不流利的吳哲宇透過通譯人員證稱，很多人都有身心問題，與說「藥名」不一樣，而且，還是被用來把自己的兒子帶走，吳哭著說「我有可能沒辦法再見到兒子」，還說在任何地方都應該期待身心的問題受到保密。

陳映彤始終主張無罪，辯稱出示的就是紙條而已，而不是醫療證明，也不具診斷、判斷的意義等。

陳映彤曾表示，會提供給家事法庭字條，是為了爭取小孩的最佳利益，只是要證明JOHN不適合擔任孩子的監護人等；她說，JOHN在2019年4月就曾拍影片傳上網公開過病史，否認違法。