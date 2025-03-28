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台中公園醉男教堂揮西瓜刀！警詢問被狠砍手掌大量濺血

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

陳姓男子喝醉在台中公園教堂內揮西瓜刀，林姓警員獲報查看，在教堂旁遭攻擊，當場被陳揮刀砍傷右掌大量濺血，陳落網還辯稱「自己被搶、砍的是假警察」；法院以他因酒精辨識能力降低減刑，但仍有再犯之虞，除依妨害公務罪判8月，命其施以監護1年，可上訴。

檢警調查，民眾報案稱陳男2023年3月3日下午1點多在台中公園思恩堂內揮西瓜刀，轄區第二分局林姓警員抵達時，見他在教堂旁邊喝酒，手上還拿著西瓜刀，詢問陳男揮刀是在做何事，未料陳突然失控，當場拿刀砍向林員，造成林員右手中刀，有開放性傷口當場濺血，警方立即派支援壓制、逮捕陳男送辦。

台中地院審理時，陳坦承砍人但否認妨害公務，辯稱自己被警方搶劫、被噴辣椒水，搶走他身上20幾萬的貨，還說自己拿刀砍的是「假警察」，認為對方2人結夥搶他。

法院認為，除警員傷勢、現場監視器及密錄器可佐證，再勘驗陳所持的西瓜刀質地堅硬，砍到警員手掌大量流血；林姓警員也說，到場見陳蹲在地上問他在做什麼，陳就立即亮刀，自己才壓制奪刀。

法院審酌，陳有多次酒駕前科，被壓制時眼神渙散，當天血液中含酒精濃度達每公升201毫克，已超過中度酩酊，精神鑑定認為他辨識行為能力因酒精顯著降低， 應依刑法第19條減刑。

法院認為，林不思節制飲酒持刀傷害警察，造成傷勢不輕，且考量林對酒精、藥物使用態度輕率，低估酒精對自身影響，無法正視嚴重性，還有再犯之虞，除依妨害公務罪判他8月徒刑，並應於應於刑之執行或赦免後，令入相當處所或以適當方式，施以監護1年。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

陳男酒醉揮西瓜刀，砍到第二分局警員手掌大量流血。記者曾健祐／攝影
陳男酒醉揮西瓜刀，砍到第二分局警員手掌大量流血。記者曾健祐／攝影

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