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曾因性愛片被勒索600萬 枋山鄉代會主席洪啟能涉賣官、吞公款遭押

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導

屏東縣枋山鄉民代表會主席洪啟能涉嫌在擔任鄉長期間，收受賄款販售清潔隊員職位，及與廠商勾結侵吞小型工程公款，屏東地檢署26日前往鄉代會辦公室及住處搜索，認為洪涉犯刑重大，昨日向屏東地方法院聲請羈押禁見獲准，全案擴大偵辦中。

屏東地檢署日前接獲檢舉案件，指出洪啟能在擔任鄉長期間，疑似收取特定人士賄款後，販售清潔隊員職務；並在辦理鄉公所廁所修建等工程時，涉嫌與廠商勾結，利用不實收據申報，詐騙工程費用，實際上卻沒有施工。

屏東地檢署26日指揮廉政署、屏東調查站人員到洪啟能住處、代表會主席辦公室等處搜索，帶回相關的資料，並將涉案廠商及相關人員也帶回問訊。洪啟能否認相關指控，卻無法釐清其中疑點，檢方認為洪涉犯嫌重大，有串供之虞，昨日向屏東地院聲請羈押禁見獲准。

洪啟能曾擔任過1屆鄉民代表、1屆代表會副主席、2屆代表會主席、2屆枋山鄉長，上屆鄉長卸任後，再度回鍋參選代表會主席並當選，從政資歷豐富，但行事作風也頗多爭議，其鄉長、主席任內常有所會不合之事。

在擔任鄉長期間，遭妻子委託徵信公司拍下其與公所女職員的性愛片，並被勒索600萬元，警察及戶政人員也涉嫌洩個資，他憤而報案。但桃色風波並未影響其選舉，最終仍順利當選代表及主席。

屏東縣枋山鄉民代表會主席洪啟能涉嫌在擔任鄉長期間，受賄賣官並侵吞工程公款，遭地檢署聲請羈押禁見獲准。圖／取自洪啟能臉書
屏東縣枋山鄉民代表會主席洪啟能涉嫌在擔任鄉長期間，受賄賣官並侵吞工程公款，遭地檢署聲請羈押禁見獲准。圖／取自洪啟能臉書

屏東縣 鄉長

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