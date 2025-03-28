聯手餐酒大亨詐臺雅老董45億元 主謀前夫與摯友雙雙聲押

調查局偵辦已故臺雅集團董座沈裕雄遭詐騙45億元案，清查金流發現第3名主嫌楊國隆涉洗錢5億元，在押女主謀羅佩雯另將部分資金匯給給哥嫂花用，新北市調查處昨天發動第2波搜索，約談楊國隆與羅佩雯前夫謝宗翰共7人，台北地檢署今晨依詐欺等罪聲押禁見楊男與謝男。

羅佩雯在台中經營火鍋店的胞兄羅文傑、嫂嫂詹依苓因夜間暫停詢問，預計今天移送北檢複訊；兩人開設的火鍋店、和菓子店與貿易公司，是否與沈裕雄被詐資金有關聯，是檢調要釐清的重點。

檢調清查，謝宗翰涉助前妻羅佩雯洗錢數千萬元，部分款項疑似匯往海外藏匿，檢方認為謝男是全案關鍵角色之一，除聲請羈押禁見外，也對他限制出境，以防止法院裁定交保後潛逃出境。

據調查，沈裕雄遭特助鄭淳駿與其好友羅佩雯聯手，以投資機票與移民業務為由，蠶食鯨吞騙走45億元，鄭淳駿之所以能當上特助，是因他與沈裕雄兒子是好同學，沈裕雄在兒子舉薦下，信任鄭淳駿升為特助，對其極為信任，陸續投資鄭淳駿開設連鎖餐酒館，去年底還赴馬來西亞設分店，成為餐飲大亨，沒想到爆出鉅額款項遭詐。

檢調近日提訊在押的鄭淳駿與羅佩雯出庭，兩人對被控詐欺矢口否認，強調沈裕雄有數百億身家，若是詐騙45億元早就報警，為何等到去世家人才報案，全案是家族二代爭產所引起，沒有涉及詐欺與洗錢。

檢察官郭盈君調查，羅佩雯年輕在旅行社工作，曾以「買機票賺差價」欺騙親友判刑入獄。羅女假釋出獄後，2019年透過鄭淳駿引薦認識沈裕雄，佯稱手上有頂級客戶的機票購票需求，可獲得航空公司高額回饋金，藉由「買機票賺差價」話術騙沈男投資。

檢調追查羅佩雯與鄭淳駿金流，發現兩人與楊國隆有密集且鉅額資金往來，三人是彼此認識並有高度互信的好友，因此有必要約談楊男到案。

調查局清查，羅佩雯將詐騙所得拿去購置國外房地產，並豪奢購買頂級精品，不僅有價值近百萬元的LV腳踏車，還有罕見上千萬元LV客製化硬箱化妝台，連寵物飼料桶都是愛馬仕。