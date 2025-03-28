快訊

黃子佼買性影像辯紓壓 律師稱「1情況可判刑數千年」：怎能輕描淡寫

頂多活3個月？ 陳文茜駁謠言：別人的統計存活率與我無關

賴政府抹紅發酵…舉報區桂芝 蔣萬安應挺身「捍衛言論自由」

聽新聞
0:00 / 0:00

聯手餐酒大亨詐臺雅老董45億元 主謀前夫與摯友雙雙聲押

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

調查局偵辦已故臺雅集團董座沈裕雄遭詐騙45億元案，清查金流發現第3名主嫌楊國隆涉洗錢5億元，在押女主謀羅佩雯另將部分資金匯給給哥嫂花用，新北市調查處昨天發動第2波搜索，約談楊國隆與羅佩雯前夫謝宗翰共7人，台北地檢署今晨依詐欺等罪聲押禁見楊男與謝男。

羅佩雯在台中經營火鍋店的胞兄羅文傑、嫂嫂詹依苓因夜間暫停詢問，預計今天移送北檢複訊；兩人開設的火鍋店、和菓子店與貿易公司，是否與沈裕雄被詐資金有關聯，是檢調要釐清的重點。

檢調清查，謝宗翰涉助前妻羅佩雯洗錢數千萬元，部分款項疑似匯往海外藏匿，檢方認為謝男是全案關鍵角色之一，除聲請羈押禁見外，也對他限制出境，以防止法院裁定交保後潛逃出境。

據調查，沈裕雄遭特助鄭淳駿與其好友羅佩雯聯手，以投資機票與移民業務為由，蠶食鯨吞騙走45億元，鄭淳駿之所以能當上特助，是因他與沈裕雄兒子是好同學，沈裕雄在兒子舉薦下，信任鄭淳駿升為特助，對其極為信任，陸續投資鄭淳駿開設連鎖餐酒館，去年底還赴馬來西亞設分店，成為餐飲大亨，沒想到爆出鉅額款項遭詐。

檢調近日提訊在押的鄭淳駿與羅佩雯出庭，兩人對被控詐欺矢口否認，強調沈裕雄有數百億身家，若是詐騙45億元早就報警，為何等到去世家人才報案，全案是家族二代爭產所引起，沒有涉及詐欺與洗錢。

檢察官郭盈君調查，羅佩雯年輕在旅行社工作，曾以「買機票賺差價」欺騙親友判刑入獄。羅女假釋出獄後，2019年透過鄭淳駿引薦認識沈裕雄，佯稱手上有頂級客戶的機票購票需求，可獲得航空公司高額回饋金，藉由「買機票賺差價」話術騙沈男投資。

檢調追查羅佩雯與鄭淳駿金流，發現兩人與楊國隆有密集且鉅額資金往來，三人是彼此認識並有高度互信的好友，因此有必要約談楊男到案。

調查局清查，羅佩雯將詐騙所得拿去購置國外房地產，並豪奢購買頂級精品，不僅有價值近百萬元的LV腳踏車，還有罕見上千萬元LV客製化硬箱化妝台，連寵物飼料桶都是愛馬仕。

臺雅詐騙案女主謀羅佩雯好友楊國隆涉洗錢5億遭檢方聲押。記者張宏業／攝影
臺雅詐騙案女主謀羅佩雯好友楊國隆涉洗錢5億遭檢方聲押。記者張宏業／攝影
臺雅詐騙案女主謀羅佩雯前夫謝宗翰涉洗錢遭檢方聲押。記者張宏業／攝影
臺雅詐騙案女主謀羅佩雯前夫謝宗翰涉洗錢遭檢方聲押。記者張宏業／攝影

機票 洗錢 詐欺

延伸閱讀

聯合餐飲大亨詐騙臺雅老董45億元 女主謀前夫落網送北檢

傳林岱樺涉貪帳戶遭凍選不下去 雄檢澄清：未扣她戶頭

已故董座遭詐50億！主嫌拿億元給親友開火鍋店 今搜索約談7人到案

洗錢大亨鍾文智潛逃 黃國昌爆找前庭長當律師、前庭員解除科技監控

相關新聞

含冤22年 銀行經理諸慶恩無罪確定

富商翁茂鍾與檢警調不當往來，被追出衍生銀行經理諸慶恩被控偽造定存單含冤而死案，台灣高等法院今年開始再審，案件回歸二審，台...

麗寶集團董事長吳寶田父女疑涉內線交易 北檢訊後請回

調查局接獲情資，指麗寶集團旗下名軒開發公司，6年前賣地獲利逾上億元，台北市調查處懷疑有內部人提前將利多訊息告知親友，使其...

聯合餐飲大亨詐騙臺雅老董45億元 女主謀前夫落網送北檢

調查局偵辦已故臺雅集團董座沈裕雄遭詐騙45億元案，清查金流發現第3名主嫌楊國隆涉洗錢數億元，在押女主謀羅佩雯還將部分資金...

清泉崗空軍爆綠能弊案 6人起訴

台中空軍清泉崗基地空軍三聯隊三名軍士官與一名雇員，涉嫌勾結有黑道背景陳姓掮客，向綠能廠商收賄、接受性招待；彰化地檢署依貪...

曾因性愛片被勒索600萬 枋山鄉代會主席洪啟能涉賣官、吞公款遭押

屏東縣枋山鄉民代表會主席洪啟能涉嫌在擔任鄉長期間，收受賄款販售清潔隊員職位，及與廠商勾結侵吞小型工程公款，屏東地檢署26...

聯手餐酒大亨詐臺雅老董45億元 主謀前夫與摯友雙雙聲押

調查局偵辦已故臺雅集團董座沈裕雄遭詐騙45億元案，清查金流發現第3名主嫌楊國隆涉洗錢5億元，在押女主謀羅佩雯另將部分資金...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。