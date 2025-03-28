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黃子佼辯稱紓壓 呂秋遠：1情況可判刑數千年 買孩子痛苦怎能輕描淡寫

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導

藝人黃子佼因持有2259部未成年人性影像，判刑8個月，他是偷拍論壇「創意私房」會員，他辯稱為「紓壓」而購買性影像。而「創意私房」的受害人中，甚至有10歲國小女童。律師呂秋遠在臉書表示，這些未成年人被傷害，完全就是買方的錯。「也就是說，你們花錢買了孩子的痛苦，怎麼還能輕描淡寫，覺得這一點也不嚴重？」

這些受害的未成年女生，是如何一步步被傷害？呂秋遠說，剛開始可能是所謂「星探」的邀約，要女孩拍攝一些影片，而且為了建檔，還得要女孩的個人資料，例如手機號碼、就讀學校、姓名等等。即便被害人覺得奇怪，這些「星探」總有辦法進行下一步、繼續誘騙小孩，以為這就是未來的明星路，只是試鏡而已，無傷大雅。

接著，如果孩子開始不配合，「星探」就會威脅將影片散發給學校，讓她在同學面前抬不起頭來，還威脅如果跟家長說也會有一樣的下場，所以最好閉嘴聽從指示。因此這些未成年人，就在這種威脅下，不斷的提供自己的影像、個資給那些買家，直到沒有利用價值為止。

「沒有買賣，就沒有傷害」，這句話在創意私房裡，更是如此。呂秋遠表示，為什麼兒童及青少年性剝削防制條例會把持有「這種影片」的人也列為犯罪，是因為太多的青少年與兒童，就在這種噁心的設計裡受傷。重點是，買片的人都知道，這是非自願、被欺騙、被強迫的真人真事。這些受傷的、無反抗能力的孩子，也生活在我們的四周，怎麼還會做這種事？

呂秋遠說，持有這種影片，雖然目前刑度是1年以下，但是如果在不同時間取得，倘若法官認為一罪一罰，有可能會判刑數百年乃至於數千年，即便訂執行刑，也會很可觀。不要再說只是下載，有什麼大錯？這些未成年人被傷害，完全就是買方的錯。也就是說，你們花錢買了孩子的痛苦，怎麼還能輕描淡寫，覺得這一點也不嚴重？

藝人黃子佼（中）持有未成年人性影像判刑8個月，圖為高等法院日前舉行準備程序庭，他在律師的陪同下步入法庭。本報資料照片
藝人黃子佼（中）持有未成年人性影像判刑8個月，圖為高等法院日前舉行準備程序庭，他在律師的陪同下步入法庭。本報資料照片
「創意私房」受害人中，甚至有10歲國小女童。這些未成年人被傷害，完全就是買方的錯。示意圖，非新聞當事人。圖／AI生成
「創意私房」受害人中，甚至有10歲國小女童。這些未成年人被傷害，完全就是買方的錯。示意圖，非新聞當事人。圖／AI生成

創意私房 呂秋遠 未成年

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