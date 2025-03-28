偷聽董事長講電話內線買股 吳寶田辦公室主任夫妻80萬交保

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

調查局掌握接獲情資，指麗寶集團旗下名軒開發公司，6年前賣地獲利逾上億元，台北市調查處懷疑有內部人提前將利多訊息告知親友，使其藉由內線進場買股獲利，昨搜索名軒開發多處地點，約談麗寶集團董事長吳寶田與女兒吳泓瑩共10人到案，台北地檢署複訊後命吳寶田父女請回，吳寶田辦公室主任劉碧忠依違反證交法交保30萬元，劉妻張春美50萬交保。

據了解，調查局懷疑吳寶田與吳泓瑩是利用劉碧忠人頭買賣股票，但劉碧忠供稱，他是在辦公室偷聽到董事長講電話，才知道重大訊息，所以找親友買股，與董事長無關。

據調查，股票上市的名軒開發在2019年4月24日發布重訊，董事會授權總經理出售與子公司興博共同持有的高雄市岡山區土地，交易總金額8億6000萬元，名軒開發預期利益約1億6000萬元，賣地款項除用來償還銀行貸款外，另外用以充實公司營運資金。

據了解，吳寶田與女兒吳泓瑩本身並沒有買賣股票，疑將重大訊息輾轉告知親友，親友們分別拉了3個群組提前買股，一個群組獲利3萬元、一個群組獲利2萬元，最後一個群組則是虧損，但相關行為涉及違反證交法。

吳寶田的女兒、名軒董座吳泓瑩，從小耳濡目染在房地產開發產業，近年更打造集團史上最大淡海造鎮案「名軒海樂地」，她也是吳寶田唯一掌上明珠，在家中排行老三，父女檔首次被控涉及內線交易遭約談，在財經界引發熱議。

麗寶集團董座吳寶田辦公室主任劉碧忠妻子張春美涉內線交易遭約談。記者曾原信／攝影
麗寶集團董座吳寶田辦公室主任劉碧忠妻子張春美涉內線交易遭約談。記者曾原信／攝影
麗寶集團董座吳寶田涉內線交易遭約談，檢方偵訊後請回。記者曾原信／攝影
麗寶集團董座吳寶田涉內線交易遭約談，檢方偵訊後請回。記者曾原信／攝影
麗寶集團董座吳寶田辦公室主任劉碧忠涉內線交易30萬元交保。記者曾原信／攝影
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岡山 辦公室

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