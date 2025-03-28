偷聽董事長講電話內線買股 吳寶田辦公室主任夫妻80萬交保

調查局掌握接獲情資，指麗寶集團旗下名軒開發公司，6年前賣地獲利逾上億元，台北市調查處懷疑有內部人提前將利多訊息告知親友，使其藉由內線進場買股獲利，昨搜索名軒開發多處地點，約談麗寶集團董事長吳寶田與女兒吳泓瑩共10人到案，台北地檢署複訊後命吳寶田父女請回，吳寶田辦公室主任劉碧忠依違反證交法交保30萬元，劉妻張春美50萬交保。

據了解，調查局懷疑吳寶田與吳泓瑩是利用劉碧忠人頭買賣股票，但劉碧忠供稱，他是在辦公室偷聽到董事長講電話，才知道重大訊息，所以找親友買股，與董事長無關。

據調查，股票上市的名軒開發在2019年4月24日發布重訊，董事會授權總經理出售與子公司興博共同持有的高雄市岡山區土地，交易總金額8億6000萬元，名軒開發預期利益約1億6000萬元，賣地款項除用來償還銀行貸款外，另外用以充實公司營運資金。

據了解，吳寶田與女兒吳泓瑩本身並沒有買賣股票，疑將重大訊息輾轉告知親友，親友們分別拉了3個群組提前買股，一個群組獲利3萬元、一個群組獲利2萬元，最後一個群組則是虧損，但相關行為涉及違反證交法。