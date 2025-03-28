聯合餐飲大亨詐騙臺雅老董45億元 女主謀前夫落網送北檢

調查局偵辦已故臺雅集團董座沈裕雄遭詐騙45億元案，清查金流發現第3名主嫌楊國隆涉洗錢數億元，在押女主謀羅佩雯還將部分資金匯給給哥嫂花用，昨天發動第2波搜索，約談楊國隆與羅佩雯前夫謝宗翰共7人到案，謝宗翰今凌晨被移送台北地檢署複訊，預料有強制處分。

羅佩雯在台中經營火鍋店的胞兄羅文傑、嫂嫂詹依苓因夜間暫停詢問，預計今天再移送北檢；專案小組將清查兩人開設的火鍋店、和菓子店與貿易公司，是否與沈裕雄被詐資金有關。至於謝宗翰涉及替羅佩雯洗錢數千萬元，是全案關鍵角色之一。

據調查，沈裕雄遭特助鄭淳駿與鄭男好友羅佩雯聯手，以投資機票與移民業務為由，蠶食鯨吞騙走45億元，鄭淳駿之所以能當上特助，是因他與沈裕雄兒子是好同學，沈裕雄在兒子舉薦下，才把鄭淳駿升為特助，對其極為信任，投資他開連鎖餐酒館餐廳，去年10月還赴馬來西亞開分店，成為餐飲大亨，沒想到卻爆出遭詐鉅額款項。

檢調近日提訊在押的鄭淳駿與羅佩雯出庭，兩人對被控詐欺矢口否認，強調沈裕雄有數百億身家，若是詐騙45億元早就報警，為何等到去世才由家人報案，全案是家族二代爭產所引起，沒有涉及詐欺與洗錢。

檢察官郭盈君調查，羅佩雯年輕在旅行社工作，曾以「買機票賺差價」欺騙親友判刑入獄。羅女假釋出獄後，2019年透過鄭淳駿引薦認識沈裕雄，佯稱手上有頂級客戶的機票購票需求，可獲得航空公司高額回饋金，藉由「買機票賺差價」話術騙沈男投資。