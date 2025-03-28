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麗寶爆內線交易 吳寶田父女遭約談

聯合報／ 記者張宏業蕭雅娟／台北報導

麗寶集團旗下的名軒開發公司涉嫌內線交易，檢調昨搜索約談傳喚麗寶集團董事長吳寶田（中）及女兒名軒開發董事長吳泓瑩（左）到案。記者曾原信／攝影
麗寶集團旗下的名軒開發公司涉嫌內線交易，檢調昨搜索約談傳喚麗寶集團董事長吳寶田（中）及女兒名軒開發董事長吳泓瑩（左）到案。記者曾原信／攝影
麗寶集團旗下名軒開發公司六年前賣地獲利逾上億元，檢調懷疑有內部人提前將利多訊息告知親友，藉內線進場買賣股票，昨搜索約談麗寶集團董事長吳寶田與女兒名軒開發董事長吳泓瑩，及吳寶田辦公室主任劉碧忠等人，依違反證交法移送台北地檢署；吳寶田父女昨晚訊後請回。

股票上市名軒開發二○一九年四月廿四日發布重訊，董事會授權總經理出售與子公司興博共同持有的高雄市岡山區土地，交易總金額八億六千萬元，預期利益約一億六千萬元，賣地款項除償還銀行貸款，另外充實公司營運資金。

調查局台北市調處查出，吳寶田與女兒吳泓瑩本身沒有買賣股票，但疑將重大訊息輾轉告知親友拉了三個群組提前買股，一個群組獲利三萬元、一個群組獲利兩萬元，另一個群組虧損，相關行為涉違反證交法。

據了解，吳泓瑩從小受父親耳濡目染在房地產開發產業，她是吳寶田唯一掌上明珠，昨天父女被控涉及內線交易遭約談，在業界引發熱議。

吳寶田從北到南都有房地資產，業界知名，當過建商全聯會理事長，前總統蔡英文任內曾獲聘國策顧問，政壇關係良好。

吳寶田集團旗下事業版圖橫跨五大產業，包括不動產開發、連鎖飯店、休閒娛樂、生醫科技及公益服務，超過廿個事業體，集團市值逾百億元。

吳寶田長期與調警關係交好，常在旗下福容飯店舉辦餐會，不少退役調查局高層、司法官都是他的智囊，他昨天遭約談消息相當保密，直到移送複訊才曝光。

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