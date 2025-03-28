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撞死貓逃逸 面臨2年以下徒刑

聯合報／ 記者黃于凡邵心杰／連線報導

嘉義一名貨車司機開車碾死貓，肇事後回頭但未下車查看。記者黃于凡／翻攝
嘉義一名貨車司機開車碾死貓，肇事後回頭但未下車查看。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣竹崎鄉一輛小貨車輾死街貓後，盧姓司機未下車查看即駛離，網友將影片上網引起熱議，家畜疾病防治所、警方昨天完成盧男筆錄並到現場勘查，將依違反動物保護法函請嘉義地檢署偵辦，可處2年以下有期徒刑或拘役，併科200萬元以下罰金。

據調查，3月25日盧姓司機駕駛小貨車行經竹崎鄉一處巷道，輾到一隻街貓後，貓逃到車旁後倒地，小貨車繼續前行並未停下，事後這隻貓死亡，網友貼文大罵司機忽視無辜生命，沒有下車查看，「肇事逃逸根本算謀殺。」

家畜疾病防治所、警方循線找到盧姓司機做筆錄，並到現場勘查，盧姓司機稱，因業務關係行經該路段時，常看到民眾餵養貓隻，都會放慢行車速度讓貓隻自行遠離，當天開車經過時，回頭看以為貓已遠離，且從後照鏡確認貓還活著，以為沒事就離開。

家畜疾病防治所指出，盧姓司機涉嫌違反動物保護法第25條，宰殺、故意傷害或使動物遭受傷害，致動物肢體嚴重殘缺或重要器官功能喪失，可處2年以下有期徒刑或拘役，併科20萬元至200萬元罰金，全案將函送檢方偵辦。

動保人士指出，任意宰殺、故意傷害動物等行為，違反動保法的罰則不輕，例如台南市有１名陳姓男子不滿鄰居飼養2隻犬隻吠叫而影響睡眠，去年3月27日將摻有農藥托福松的食物裝在塑膠袋內，投放在鄰戶附近，引誘犬隻叼走後食用，相繼毒發死亡，經飼主向台南市動物防疫保護處報案後查獲，陳坦承犯行，法官認他犯動保法不得任意宰殺動物罪，處3月徒刑併科罰金25萬元。

動保法 動物

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