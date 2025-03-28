賴士葆肇事照片 1警涉洩密被訴

立委賴士葆疑沒有看到過斑馬線行人，駕車不慎撞倒兩名女子。記者廖炳棋/翻攝 立法委員賴士葆去年7月開車不慎撞到斑馬線上2名女行人，事後車禍影片外流媒體刊登，2名女行人提告。台北地檢署查出北市警局大安分局交通隊警員洪俊良涉嫌洩漏車禍照片、行車記錄器畫面給媒體，依洩密和違反個資法起訴。

據了解，洪並非分局新聞業務承辦人，他與某媒體劉姓採訪主任結識，在分隊工作群組中看到同事上傳肇事相關資料，認為有新聞價值，直接轉傳給劉致案件曝光。警方將他記一大過，調往士林分局。

賴士葆去年7月9日晚上9時許，駕休旅車行經台北市大安區瑞安街208巷，疑未禮讓行人，左前車頭撞倒正過馬路的張姓、蔡姓女子，2人受傷送醫，無生命危險；雙方和解、賴士葆道歉落幕，但因車禍影像外流遭媒體刊登，蔡女、張女提告。

檢警追查，車禍由瑞安街派出所洪姓女警、交通分隊倪姓女警到場處置，洪以手機翻拍M-Police查詢賴、張、蔡等3人個資畫面，包含身分證字號、生日、地址、電話，傳到Line群組回報派出所案件處理情形，倪則是到場後與洪交接當事人資料，並請賴提供行車記錄器畫面檔案，再將照片、行車紀錄器檔案傳到lLine群組回報大安交通分隊。

起訴指出，洪去年7月10日凌晨0時許在家看到群組資料，涉將車禍照片、行車記錄器畫面傳給劉姓採訪主任，無故洩漏3人個資。

2名女警稱，任何派案或回報都要上傳群組，主管才能掌握案件進度，經賴同意後，用平板複製他的行車紀錄器畫面，檔案傳到交通分隊群組，也接到交通分隊值班警員電話要求「盡速在公務群組回報資料」。

檢方認定洪姓警員涉違反個人資料保護法、刑法公務員洩漏國防以外秘密罪，依法起訴；2名女警依規定將案件資料上傳回報警察公務群組，不起訴處分。