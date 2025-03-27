麗寶集團董事長吳寶田疑捲內線交易 10人今被調查局約談

調查局台北市調查處接獲情資，指麗寶集團旗下名軒開發公司，6年前賣地獲利逾億元，調查局懷疑有公司內部人將利多訊息告知親友，使其藉由內線進場買賣股票，今天搜索名軒開發等多處地點，約談麗寶集團董事長吳寶田與女兒吳泓瑩等10人到案，吳寶田父女稍早移送北檢複訊。

據了解，吳寶田與女兒吳泓瑩本身並沒有買賣股票，而是疑將訊息輾轉告知親友，親友分別拉了三個群組，一個群組獲利三萬、一個群組獲利兩萬，最後一個則是虧損，但相關行為依然涉及違反證交法。

吳寶田從建設起家，集團旗下事業開枝散葉，版圖橫跨五大產業，包括不動產開發、連鎖飯店、休閒娛樂、生醫科技以及公益服務，超過20個事業體，催生出市值逾百億元集團。

吳寶田與長期與警調關係交好，經常舉辦餐會結識司法人士，不少律師都是他的智囊，他今天遭約談消息相當保密，直到移送複訊才曝光。

麗寶集團表示，針對調查局3月27日約談本集團高層，協助調查疑似內線交易案，公司全力配合，但基於偵查不公開，無法針對案情多做說明。