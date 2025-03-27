快訊

金秀賢被挖「超強誘導式對話」 引未成年金賽綸自願親密接觸

免費停車？汽車停在桃園平交道鐵軌上 台鐵雙向列車誤點

美國揮關稅大棒 加拿大、歐盟恐反制！川普威脅嗆「徵收更多」

清大採購案...科技廠商邀其他2公司陪標 被識破遭判刑

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導

清大採購案依規需有3家以上廠商投標，林姓科技公司負責人為達成此條件，邀無意競標的黃姓負責人與妻子的公司陪標，透過陳女製造文件、營造公平競爭假象，開標後，採購人員發現另兩家不符投標資格，最後由林姓負責人公司以底價得標，新竹地院審理終結，依違法採購法判林姓負責人7月、罰50萬，黃姓負責人6月、罰50萬，會計陳女6月。

法官調查，清大在110年進行「POWERMILL前後處理器」採購案，根據政府採購法，開標須有3家以上廠商投標，林姓科技公司負責人為達成此條件，請無意競標的黃男陪標，並透過陳女操作文件，為林男妻子的公司、黃男公司領取標單，製作投標文件，營造3家以上廠商參標之競標假象，開標後，清大發現其中兩家未於投標文件中檢附押標金、信用證明及型錄或產品說明書，而均不符投標資格，最後由林男的公司以底價152萬5千元得標的不正確結果。

林男辯稱並未介入本案標案處理，沒有做任何指示，認罪是被調查員誘導。陳女辯稱因為私下受黃男委請兼辦公司業務，因黃男有投標意願才會協助，由黃男再自行決定及處理。黃男辯稱，有興趣投標，平常沒有人負責辦理政府採購投標事務，才找陳女幫忙。

法官調查，林男妻子的公司因病，術後無法正常表達意志，實際運作由陳女協助管理，黃姓證人也證實，公司未參與此次標案，且公司印章皆由陳女保管，標案文件也由其製作。其中陳女向黃姓負責人表明有參與機會，然這兩家公司互為競爭關係，標案文件卻由競爭對手公司、會計陳女製作，大有可疑之處。

調查中發現，黃姓負責人坦承，投標文件由陳女處理，自己未深入了解內容，甚至初步調查時坦言「僅出名配合」。嗣後黃男辯稱有投標真意，顯然為臨訟卸責之詞而不足採信。

法官認為，陳女是林男公司的會計，這三家公司參與標案，互為競爭關係，若非雇主林男受益意，陳女怎敢擅做主張，刻意協助另兩家公司參與本案標案，顯示出林男知道另兩家公司不可能得標，而因此搶走公司的商機。

法官審酌被告林男、陳女及黃男3人共同施用詐術製造形式上投標家數的假象，導致本案標案缺乏價格、品質之實質競爭，使政府採購法期待建立之公平競標制度形同虛設，危害社會公益，所為實有不該，並考量三人均否認犯行之犯後態度，以違反政府採購法判刑。

清大採購案有廠商製造文件、營造公平競爭假象，開標後，採購人員發現另兩家不符投標資格，最後由一家公司以底價得標，新竹地院審理終結，依違法採購法判刑。記者郭政芬／攝影
清大採購案有廠商製造文件、營造公平競爭假象，開標後，採購人員發現另兩家不符投標資格，最後由一家公司以底價得標，新竹地院審理終結，依違法採購法判刑。記者郭政芬／攝影

妻子 文件 清大

延伸閱讀

2025英國QS世界大學學科排名 清大23項學科上榜

清大校長通過續任投票過半 高為元成功續任

沒捐清大1500萬？ 曹興誠提告翁曉玲求償4千萬：金額將全贈陽明交大

曹興誠稱清華大學舔共 清大老師：扁時期開啟學術交流

相關新聞

百億總裁「不願戴電子腳環」 陳政谷今再發聲：不會抗告

被外界封為百億賭王、博弈教父的九州集團總裁陳政谷，被台中地檢起訴洗錢438億元，陳昨開羈押喊「不願戴電子腳環」，中院仍裁...

清大採購案...科技廠商邀其他2公司陪標 被識破遭判刑

清大採購案依規需有3家以上廠商投標，林姓科技公司負責人為達成此條件，邀無意競標的黃姓負責人與妻子的公司陪標，透過陳女製造...

詐領4千多元差旅費 陸軍士官長、上尉及下士被判1年以上

陸軍北測中心潘姓二等士官長明知自己並未實際參與招募人才業務，竟在群組傳訊佯稱與招募組王姓下士前往，藉以詐領差旅費，結果被...

曾「卡管」的吳瑞北 要求台大公開永齡基金會捐贈合約及備忘錄勝訴

永齡基金會捐贈200億及醫療器材供台大建置癌醫中心，台大電機系特聘教授吳瑞北要求學校公開契約內容、合作備忘錄等資料遭拒，...

周玉蔻指黃國昌「教室硬上女學生」遭告 今辯：探討特別權力關係

媒體人周玉蔻在臉書指民眾黨立委黃國昌「教室硬上女學生」，黃提告，台北地方法院依加重誹謗罪判周女3月徒刑，得易科罰金。案經...

傳林岱樺涉貪帳戶遭凍選不下去 雄檢澄清：未扣她戶頭

民進黨立委林岱樺爭取黨內下屆高雄市長選舉提名，卻被查出疑涉詐助理費及違反政治獻金法，林的胞弟林岱融及通法寺住持釋煌智均被...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。