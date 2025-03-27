清大採購案...科技廠商邀其他2公司陪標 被識破遭判刑

清大採購案依規需有3家以上廠商投標，林姓科技公司負責人為達成此條件，邀無意競標的黃姓負責人與妻子的公司陪標，透過陳女製造文件、營造公平競爭假象，開標後，採購人員發現另兩家不符投標資格，最後由林姓負責人公司以底價得標，新竹地院審理終結，依違法採購法判林姓負責人7月、罰50萬，黃姓負責人6月、罰50萬，會計陳女6月。

法官調查，清大在110年進行「POWERMILL前後處理器」採購案，根據政府採購法，開標須有3家以上廠商投標，林姓科技公司負責人為達成此條件，請無意競標的黃男陪標，並透過陳女操作文件，為林男妻子的公司、黃男公司領取標單，製作投標文件，營造3家以上廠商參標之競標假象，開標後，清大發現其中兩家未於投標文件中檢附押標金、信用證明及型錄或產品說明書，而均不符投標資格，最後由林男的公司以底價152萬5千元得標的不正確結果。

林男辯稱並未介入本案標案處理，沒有做任何指示，認罪是被調查員誘導。陳女辯稱因為私下受黃男委請兼辦公司業務，因黃男有投標意願才會協助，由黃男再自行決定及處理。黃男辯稱，有興趣投標，平常沒有人負責辦理政府採購投標事務，才找陳女幫忙。

法官調查，林男妻子的公司因病，術後無法正常表達意志，實際運作由陳女協助管理，黃姓證人也證實，公司未參與此次標案，且公司印章皆由陳女保管，標案文件也由其製作。其中陳女向黃姓負責人表明有參與機會，然這兩家公司互為競爭關係，標案文件卻由競爭對手公司、會計陳女製作，大有可疑之處。

調查中發現，黃姓負責人坦承，投標文件由陳女處理，自己未深入了解內容，甚至初步調查時坦言「僅出名配合」。嗣後黃男辯稱有投標真意，顯然為臨訟卸責之詞而不足採信。

法官認為，陳女是林男公司的會計，這三家公司參與標案，互為競爭關係，若非雇主林男受益意，陳女怎敢擅做主張，刻意協助另兩家公司參與本案標案，顯示出林男知道另兩家公司不可能得標，而因此搶走公司的商機。