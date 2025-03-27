聽新聞
0:00 / 0:00

周玉蔻指黃國昌「教室硬上女學生」遭告 今辯：探討特別權力關係

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

媒體人周玉蔻在臉書指民眾黨立委黃國昌「教室硬上女學生」，黃提告，台北地方法院依加重誹謗罪判周女3月徒刑，得易科罰金。案經上訴，台灣高等法院今行準備程序，周女稱從來沒說過「霸王硬上弓」，她覺得冤枉；律師則說貼文是要探討教授與學生間特別權力關係，非故意誹謗。

黃國昌也提告請求損害賠償100萬元，台北地院民事庭認為周女的發文確實侵害黃國昌名譽，去年4月判她須賠償30萬元確定。

周玉蔻2023年6月13日在臉書發文，寫下「對了，黃國昌若是做了『柯總統』的法務部長，當年在教室（據說是這樣）裡被他『硬上』（據說如此）的女學生，會不會效法鍾沛君召開記者會控訴色狼部長啊？」等文字。

黃國昌認為周玉蔻惡意捏造，向檢方提告加重誹謗罪，另提民事求償100萬元、要求刪除臉書上汙衊的文章，以及刊登本件判決。

台北地院言詞辯論時，周玉蔻哽咽說，她評論政治新聞，檢方起訴媒體的態度十分散漫、輕率，只找個事務官開庭就起訴她，黃國昌不許別人批評他，卻用更惡毒、尖銳的言詞對別人人格攻擊。

周女說，自己有50年新聞工作資歷，只不過在提醒社會一個可能擔任法務部長的人的行徑，如果評論得不對，黃大可召開記者會立刻回答，黃後來擔任不分區立委，掌握法務部的預算，但檢察官未找她就起訴，她覺得悲哀。

周玉蔻表示，她在解嚴前即投身媒體工作，以前被政治迫害、國家興「文字獄」，她都在風險中度過，這回她痛心檢察官為何可以沒看到她就起訴。周女說，覺得很無助，「像一隻小螞蟻」被輾壓。

檢方認為周玉蔻的貼文指摘黃國昌在教室「硬上」女學生，女學生「就像『鍾沛君案』確有妨害性自主事件存在」，評論須基於正確的事實、或查證過的事而為，黃國昌過去言論是談及「師生戀」，但從來沒說過自己是「強制」、是「硬上」，周卻不查證。

在一審判決後，周女不服而上訴。高院今開庭時，律師聲稱在周玉蔻貼文前，已經有黃國昌擔任教授期間與女學生師生戀等情事，既涉及教授與女學生之上級對下級、特別權力關係，這部分的評論並非誹謗。

黃國昌的告訴代理人批評周玉蔻無悔意，請求駁回她上訴。告代說，周玉蔻的貼文語句是「陳述」，不存在任何譬喻成分，且她在地檢署的說詞將「教室」改成「辦公室」，也沒提到特別權力關係，根本是臨訟杜撰，具真實惡意。

周玉蔻喊冤，說在地檢署時只有檢察事務官詢問她，沒見過檢察官，本想待見到檢察官後再說明，詎料就被起訴了，一審判決書寫她的文字「如常見之俗諺『霸王硬上弓』」，但她沒用「霸王硬上弓」這幾個字，很冤枉。法官諭知本件候核辦，下次將進入審理程序。

周玉蔻今喊冤稱從沒使用「霸王硬上弓」來形容黃國昌與女學生的關係。記者王宏舜／攝影
周玉蔻今喊冤稱從沒使用「霸王硬上弓」來形容黃國昌與女學生的關係。記者王宏舜／攝影

周玉蔻 黃國昌

延伸閱讀

影／鍾文智潛逃 黃國昌怒轟取消電子監控判決文未公開

黃國昌轟卓榮泰內閣傲慢 民進黨政府在台灣橫著走

洗錢大亨鍾文智潛逃 黃國昌爆找前庭長當律師、前庭員解除科技監控

稱近6千小草到場 黃國昌宣講批綠：嘴上喊民主「心裡想要民進黨作主」

相關新聞

雲林男「劍刺」父母1死1傷 判12年精神躁症留監治療

雲林縣虎尾鎮25歲林男子患有精神躁症，去年7月凌晨持刀進入父母房間，大喊「人劍合一」竟將母親當場刺死，並追殺父親成傷，雲...

特權？「百億賭王」九州總裁交保豪車開進法院載人 中院：維安考量

被外界封為百億賭王、博弈教父的九州集團總裁陳政谷，與前三線二星警政監林明佐，各被檢方起訴洗錢438億元、貪汙4451萬元...

百億總裁「不願戴電子腳環」 陳政谷今再發聲：不會抗告

被外界封為百億賭王、博弈教父的九州集團總裁陳政谷，被台中地檢起訴洗錢438億元，陳昨開羈押喊「不願戴電子腳環」，中院仍裁...

周玉蔻指黃國昌「教室硬上女學生」遭告 今辯：探討特別權力關係

媒體人周玉蔻在臉書指民眾黨立委黃國昌「教室硬上女學生」，黃提告，台北地方法院依加重誹謗罪判周女3月徒刑，得易科罰金。案經...

傳林岱樺涉貪帳戶遭凍選不下去 雄檢澄清：未扣她戶頭

民進黨立委林岱樺爭取黨內下屆高雄市長選舉提名，卻被查出疑涉詐助理費及違反政治獻金法，林的胞弟林岱融及通法寺住持釋煌智均被...

勾結業者開立不實罰單 台南警當庭淚求法官給自新機會

台南黃姓等5名員警被控配合王姓等5名代辦業者違法開立不實吊銷罰單，被訴貪汙等罪嫌，台南地院今下午審理，目前停職中的陳姓警...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。