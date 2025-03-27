傳林岱樺涉貪帳戶遭凍選不下去 雄檢澄清：未扣她戶頭

民進黨立委林岱樺爭取黨內下屆高雄市長選舉提名，卻被查出疑涉詐助理費及違反政治獻金法，林的胞弟林岱融及通法寺住持釋煌智均被檢方聲押獲准，外傳林因涉案帳戶被扣，因「金流」受阻解散初選團隊成員，高雄地檢署今澄清，稱未扣相關被告帳戶。

林岱樺與通法寺往來密切，俗名洪正威的釋煌智，在林競選立委時提供精神支持及選舉建議，涉入林的政治獻金金流運作，懷疑他將原應依法申報的政治獻金，透過以林已故父親林三郎名義成立的林三郎覺教基金會，隱匿廠商捐贈獻金金流，規避監管。

檢調首波搜索時，釋煌智、林岱華均以100萬元交保候傳，後來檢方聲押林岱樺胞弟林岱融、黃姓會計、王姓弟媳獲准後，上月27日再發動第二波搜索，隔天清晨聲押釋煌智。

高雄地院審理後，法官認為釋煌智被搜索前多次與相關共犯見面，第一次被搜索移送獲交保後，透過手機與同案被告聯繫，前天第二次被搜索時，又將手機交給弟子藏在洗衣籃；檢方認為有湮滅證據、勾串共犯及證人之虞，裁定羈押禁見。

林岱融、釋煌智為林岱樺選舉期間的左右手，熟悉競選總部運作及相關金流，兩人收押後林如同被斷了左膀右臂，外傳她因涉案帳戶被查扣，影響團隊運作，已默默裁撤部分初選人員，恐與市長無緣。