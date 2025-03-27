百億總裁「不願戴電子腳環」 陳政谷今再發聲：不會抗告

被外界封為百億賭王、博弈教父的九州集團總裁陳政谷，被台中地檢起訴洗錢438億元，陳昨開羈押喊「不願戴電子腳環」，中院仍裁定他交保、施以電子監控。陳今再發聲，除控訴檢方濫權，也尊重法院不會抗告；檢方昨當庭也反擊，表示全案依法起訴，對陳主張感到遺憾。

陳政谷今透過律師林文成發聲，指控檢察官張時嘉以薄弱、不合法證據起訴，顯未達犯罪嫌重大程度，這是他偵查至今秉持的態度。

陳政谷說，未來出庭勇於面對司法、強力答辯以捍衛自身清白，針對檢警調罔顧程序正義、違法取證、杜撰不實聲押理由、濫行追訴，侵害人權等行徑都會逐一揭發。

陳表示，若有機會可改善司法濫權環境問題，他願意再去關完最後2個月（羈押期屆滿剩2個月），這是他人格問題，若之後法院還他清白、無罪確定，他也不會聲請國家賠償。

陳也說，對於昨天裁定交保，但命他戴電子腳環，他曾當庭主張「我不願意」，但仍尊重法院，暫不抗告，但對檢察官違法濫訴，會研究追訴以維司法信賴。

昨天羈押庭時，檢察官張時嘉也反擊，表示陳政谷辯護人用錯誤解讀卷證、汙衊檢察官，檢方起訴犯罪所得438億元是檢警反覆推敲所得，已排除合法款項，要辯護人不要一再誤導大眾，對於辯護人忽視合法扣押、搜索等程序，表示遺憾。